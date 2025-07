La piscina municipal d’Albal reobri les seues portes per fer front a les altes temperatures

La piscina municipal d’Albal ha reobert les seues portes després de superar diversos imprevistos que han obligat a retardar l’obertura una setmana.

La piscina, ubicada al poliesportiu de Santa Anna, ja està a ple rendiment per a rebre milers d’albalencs durant l’estiu.

Encara que no va ser afectada directament per la DANA, els aqüífers de l’Horta Sud sí que es van veure alterats per una acumulació massiva de fang i, a més, una avaria en la bomba d’extracció va generar problemes en el subministrament d’aigua i va obligar a ajornar l’obertura.

Un altre dels motius del retard en l’obertura han sigut les pluges de principis de mes, i l’arribada anticipada de la calor, que han provocat la proliferació de plagues de xinxes i insectes als voltants. Davant esta situació, la Regidoria d’Urbanisme va intensificar els treballs de fumigació per crear una barrera de protecció que impedira l’accés de les plagues a la zona de bany.

La piscina oferirà servei fins al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 10:30 a 19:00 hores, i dissabtes i diumenges de 10:00 a 19:30 hores.

No obstant això, la regidora d’Esports, Azucena Muñoz, ha iniciat converses amb l’empresa concessionària per valorar una possible ampliació del calendari d’obertura, amb l’objectiu de mitigar els efectes de la calor al setembre i compensar la setmana de retard en l’inici de la temporada.

La intenció és mantindre oberta la piscina, almenys, fins a l’inici del nou curs escolar.

L’alcalde d’Albal, José Miguel Ferris, ha animat tota la ciutadania a gaudir de les instal·lacions durant els mesos d’estiu i ha apel·lat a la responsabilitat col·lectiva per garantir-ne el bon ús.