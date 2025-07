Barrachina exigeix un Pacte Nacional per portar aigua d’on sobra a on falta

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha exigit este dimarts un Pacte Nacional de l’Aigua

El qual permeta redistribuir l’aigua d’una manera solidària i equilibrada entre territoris, garantint-ne l’accés allà on més es necessita.

Durant la clausura de la Junta General de FECOREVA celebrada a Orihuela, Barrachina ha criticat amb duresa el que ha qualificat com un “abandonament absolut” del Govern d’Espanya cap a la Comunitat Valenciana en matèria hídrica. “Ens condemnen a ser el desert d’Europa perquè sense aigua no hi ha agricultura”, ha assenyalat.

Compromís del Consell amb el futur agrícola

El conseller ha destacat el compromís del Consell de Carlos Mazón, que enguany destinarà 99 milions d’euros a inversions en infraestructures hídriques, un increment del 60 % respecte a l’any anterior. “Inversió, justícia i compromís amb els nostres agricultors davant el càstig sistemàtic del Govern central”, ha dit.

Barrachina ha denunciat que els retalls al transvasament Tajo-Segura no tenen justificació tècnica ni legal:

“Obeeixen únicament a una visió ideològica que busca enfrontar territoris i castigar aquesta terra.”

Segons ha indicat, esta reducció posa en risc:

10 milions d’arbres

15.000 llocs de treball

6.000 milions d’euros en pèrdues econòmiques

Defensa del transvasament i crítica a les alternatives

El conseller ha recordat que el CEDEX, organisme dependent del Ministeri, reconeix que el Tajo pot garantir totes les seues demandes amb 336 hectòmetres cúbics, inclòs el cabal ecològic i l’abastiment humà.

“L’eliminació del transvasament és una decisió unilateral i arbitrària. No té cap base tècnica ni de justícia territorial”, ha insistit.

També ha criticat la substitució del transvasament per aigua dessalada, amb costos molt més elevats:

Transvasament: 0,20 €/m³

Dessalada subvencionada: 0,37 €/m³

Cost real de la dessalada: més de 1,05 €/m³

“El Govern d’Espanya vol comprar la nostra submissió amb subvencions, però l’aigua no es compra: es garanteix, es respecta i es comparteix.”

Reclamacions i fermesa

Finalment, Barrachina ha insistit que el transvasament Tajo-Segura és innegociable i que serà defensat “fins a les últimes conseqüències”, perquè el que està en joc és el futur agrícola i territorial de la Comunitat Valenciana.