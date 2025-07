Carlos Mazón: “La Comunitat Valenciana és la segona autonomia on més ha baixat l’atur en l’últim any”

La xifra d’aturats del mes de juny és la més baixa des de 2008 i ja són cinc mesos consecutius de descens

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat que la Comunitat Valenciana és la segona autonomia d’Espanya, després d’Andalusia, on més s’ha reduït l’atur en l’últim any, amb una baixada de gairebé 25.000 persones entre gener i juny, el que suposa una reducció del 8%.

Segons les dades d’atur registrat del mes de juny publicades pel Ministeri de Treball, l’atur s’ha reduït en 3.835 persones respecte al mes anterior a la Comunitat Valenciana.

Mazón ha subratllat que es tracta de la xifra d’aturats més baixa en un mes de juny des de 2008, i ha celebrat que és el cinqué mes consecutiu de descens del nombre de persones sense feina.

A més, ha assegurat que “aquestes dades demostren la fortalesa dels nostres sectors productius” i “ens reforcen en la línia de continuar baixant la pressió fiscal a les rendes mitjanes i baixes, fomentar la inversió i apostar per una economia productiva i competitiva”.

L’atur baixa en les tres províncies, en tots els sectors econòmics i en totes les franges d’edat, mantenint-se per davall de les 300.000 persones desocupades. En concret, ha destacat que la província d’Alacant ha baixat, per primera vegada des de 2008, de la barrera dels 120.000 aturats, gràcies al dinamisme de sectors com el turisme.

També ha ressaltat que l’atur entre les persones joves ha descendit un 7,8% respecte a juny de 2024, i ha recordat que la Generalitat ha destinat ajudes de fins a 30.000 euros a empreses que contracten joves menors de 30 anys.

Pel que fa al mercat laboral femení, es manté la tendència positiva amb 8.320 dones que han eixit de les llistes de l’atur en l’últim any.

Per sectors, al mes de juny l’atur ha baixat en:

Serveis (-1,63%)

(-1,63%) Indústria (-1,47%)

(-1,47%) Construcció (-0,91%)

(-0,91%) Agricultura (-0,26%)

Només augmenta en el col·lectiu de persones sense ocupació anterior (+1,42%).

Finalment, Mazón ha destacat que la Comunitat Valenciana és la regió amb més creixement mensual en afiliacions de treballadors autònoms, amb 1.580 nous afiliats al juny. De fet, un de cada cinc nous autònoms d’Espanya s’inscriu al nostre territori.

Així mateix, la Comunitat ocupa el primer lloc a escala nacional en augment d’afiliació d’autònoms, tant en xifres absolutes (10.434) com en percentatge (2,79%).