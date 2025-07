El PSPV-PSOE de Carcaixent renova la seua executiva amb una llista de continuïtat, il·lusió i rigor democràtic

El PSPV-PSOE de Carcaixent va celebrar dilluns la seua assemblea local, on la militància va aprovar per unanimitat la nova Comissió Executiva Municipal, encapçalada per Maria José Dasca, metgessa compromesa amb la comunitat.

Aquesta fórmula de continuïtat renovada reflecteix un esperit de servei al municipi.

Durant l’assemblea es va fer un balanç de la tasca política i orgànica desenvolupada en els últims anys, posant en valor el treball del grup municipal socialista, tant des del govern com en l’oposició, i l’actuació exemplar dels seus regidors i regidores, que estan exercint una fiscalització sòlida i incisiva de la gestió municipal.

En un moment en què la minoria del Partit Popular ha posat l’èmfasi en la imatge i no en la gestió, el PSPV es reivindica com a principal força d’oposició responsable. Denuncien el menyspreu de l’alcaldessa Carolina Almiñana cap a l’herència socialista — una economia sanejada i projectes estratègics — presentant-los com a propis, sense informar la corporació ni als seus socis de govern, com ha subratllat la nostra acció durant els pressupostos amb Compromís.

La nova executiva, que compta amb el suport de la militància, aposta per continuar amb una gestió propera i el progrés de Carcaixent. A més, incorpora noves persones amb energia i determinació per afrontar els reptes socials, ambientals i polítics amb rigor i compromís real.

“Formem una executiva unida, il·lusionada i amb les idees clares: escoltem la ciutadania i continuem sent l’alternativa de govern que dóna resposta als problemes reals de la gent,” destaca Dasca.

Amb aquesta nova etapa, els socialistes de Carcaixent enceten un nou camí, mantenen el seu posicionament com a referents progressistes i municipalistes, i reforcen la seua responsabilitat com a vigilants del bon govern i la transparència pública.

Composició de la nova executiva