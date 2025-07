3 de juliol: Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic

El Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic es commemora cada 3 de juliol per posar sobre la taula un greu problema de contaminació mundial.

Una bossa de plàstic d’un sol ús tarda dècades, o fins i tot anys, a degradar-se.

I a més ho fa desprenent centenars de milers de diminuts fragments de microplàstics, junt als additius i tòxics que puga portar.

Estos residus acaben en moltes ocasions al mar, causant la mort de milers d’espècies marines a l’any. Així, l’objectiu principal d’este dia és reduir les bosses de plàstic d’un sol ús.

Este Dia Internacional naix en 2017, quan l’Assemblea General de les Nacions Unides adopta una resolució que insta els països a prendre mesures per reduir l’ús de bosses de plàstic. Va ser precisament al juliol de 2018 quan a Espanya comencem a pagar per elles als supermercats, una de les mesures que ha modificat els nostres hàbits com a consumidors.

Així, a més de reutilitzar les bosses de plàstic, les alternatives més habituals passen per les bosses de tela o el carret de la compra.

No obstant això, el plàstic continua estant a tot arreu, i des de la Unió de Consumidors assenyalen la necessitat de reduir-ne el consum implementant altres mesures.

S’estima que cada any s’utilitzen més de 500 mil milions de bosses de plàstic en tot el món. Així, més que una efemèride, el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic és una crida urgent a canviar els hàbits de consum i reciclatge i els sistemes de producció mundial de plàstics, apostant en definitiva per un futur més sostenible.