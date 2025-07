Alzira homenatja els 15 docents que enguany s’acomiaden de les aules alzirenyes

L’Ajuntament d’Alzira va retre homenatge, ahir de vesprada, a les i els docents dels centres educatius de la ciutat que finalitzen la seua trajectòria professional.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, la regidora d’Educació, Virtuts Piera, així com companys i familiars dels homenatjats no es van voler perdre el reconeixement a una vida dedicada a l’ensenyança, omplint el saló de plens de gom a gom.

Al llarg de l’acte es va repassar la trajectòria i es va fer entrega de la Insígnia d’Argent al professorat dels diversos nivells educatius:

Mª Jesús Palazón Pelufo. EIMA

Paqui Villaplana Tent. EIMA

Matilde Fons Donet. CEIP Alborxí

Mª Carmen Soler Soler. CEIP García Lorca

Estela Ramón Navarro. CEIP Pintor Teodoro Andreu

Amparo Lencina Martínez. CEIP Pintor Teodoro Andreu

Charo Pérez Chico. Col·legi Sagrada Família

Marisa Carrió Aranda. IES Jose Ma Parra

Lidia Ribera Reig. IES Jose Ma Parra

Ana Dalmau Magraner. IES Rei En Jaume

Joan Ferrer Boluda. IES Rei En Jaume

José Grau Benedito. IES Rei En Jaume

Lourdes Pardo Lloret. IES Rei En Jaume

Pascual Vidal Mongort. IES Rei En Jaume

Cristina Peláez Bialcanet. CFPA Enric Valor

Alfons Domínguez, alcalde d’Alzira, va ser l’encarregat d’obrir l’acte felicitant a tots els professors per la gran trajectòria, dedicació i entrega a la docència, i va dirigir unes paraules de reconeixement i agraïment:

“Els docents no sou només transmissors de coneixements, sinó que sou formadors de persones, constructors de futur i pilars d’esta societat. Amb la vostra ajuda es desperten vocacions i es cultiven valors com el respecte, la responsabilitat o la solidaritat, entre altres coses”.

Per la seua banda, Virtuts Piera destacava el paper que tenen els docents perquè la seua professió és la que prepara per a totes les professions. Piera va explicar en el seu discurs:

“Ha arribat el moment del canvi, i convindreu amb mi que és una moneda amb dues cares: una, la nostàlgica per deixar un dels treballs més importants i indispensables en la societat; i l’altra cara, la llibertat que vos permet disposar del vostre temps i l’alegria, la lleugeresa que això comporta. Gaudiu del temps per passar-lo amb la família, les amigues i amics, per aprendre i aprofundir en allò que sempre us havia interessat i no trobàveu el moment”.

En este acte de celebració, en nom de tot l’Ajuntament d’Alzira i en especial de la Regidoria d’Educació, la regidora va voler fer aquest reconeixement i agraïment a la tan necessària tasca diària que els 15 homenatjats han portat a terme al llarg de la seua vida laboral.



“Vos desitge molts anys amb bona salut per gaudir d’eixe temps a l’abast que tan bé us heu guanyat”, va afegir.