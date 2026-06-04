València acull la presentació europea de la nova European Chips Act 2.0 i es consolida com a referent tecnològic.

La ciutat de València ha sigut l’escenari escollit per la Comissió Europea per presentar la nova normativa que marcarà el futur de la indústria dels semiconductors a Europa durant la pròxima dècada.
L’anunci s’ha realitzat en el marc del València Silicon Forum, una trobada que reunix més de 400 professionals i experts internacionals del sector dels microxips, la microelectrònica i les tecnologies estratègiques.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha destacat que l’elecció de la ciutat reconeix el pes de l’ecosistema tecnològic valencià i el seu paper creixent dins de la indústria europea dels semiconductors.
La nova European Chips Act 2.0 pretén reforçar la sobirania tecnològica europea, amb l’objectiu de mobilitzar fins a 120.000 milions d’euros d’inversió fins al 2035.
Segons la Comissió Europea, la normativa impulsarà la investigació, el desenvolupament i la fabricació de microxips, així com l’atracció d’inversions en els 27 estats membres.
València reforça així el seu posicionament com a capital tecnològica del sud d’Europa i guanya protagonisme en el futur de la indústria dels microxips i la innovació digital.