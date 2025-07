AVA-ASAJA impulsa la investigació de fertilitzants i fitosanitaris sostenibles per a l’agricultura ecològica en el projecte BIO2

Fer l’agricultura ecològica encara més sostenible, a través de restes animals i vegetals. Este és l’objectiu que busca el projecte europeu BIO2, finançat dins del programa Horitzó Europa

Esta ambiciosa iniciativa d’investigació i innovació, en la qual participa l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), pretén transformar l’agricultura ecològica mitjançant el desenvolupament d’insums sostenibles.

Varias línies d’investigació

BIO2 té com a objectiu aconseguir tractaments més naturals, ecològics i sostenibles per al sector agrícola. Per a això, el projecte posarà en marxa diverses línies d’investigació destinades a:

Crear fertilitzants a partir d’algues i restes de peix.

Desenvolupar productes naturals que ajuden a protegir els cultius front a plagues i malalties.

Aprofitament de microalgues i extractes vegetals per a cuidar la salut de les plantes i el bestiar.

Un dels pilars fonamentals de BIO2 és la construcció de xarxes d’agricultors ecològics especialitzats en cultius estratègics, com són la fressa, la patata, el blat i la vinya. Estes xarxes facilitaran que els agricultors accedisquen als avanços del projecte i es beneficien directament de les noves tecnologies i productes desenvolupats.

Vinyes ecològiques

Les validacions dels fertilitzants i productes de protecció de cultius desenvolupats en BIO2 es realitzaran a més en diferents països europeus, adaptant-se a les particularitats de cada regió i cultiu. Estes proves en camp permetran avaluar:

L’eficàcia agronòmica.

La seguretat.

L’impacte ambiental de les noves solucions en condicions reals de cultiu.

A Espanya, AVA-ASAJA liderarà, juntament amb socis italians, la validació específica en vinyes ecològiques, treballant directament amb agricultors per a assegurar que els productes siguen efectius, pràctics i responguen a les necessitats reals del sector vitivinícola nacional.

“Participar en BIO2 ens permetrà situar el sector agrícola valencià i europeu a l’avantguarda de la innovació ecològica, facilitant l’accés a ferramentes més sostenibles i competitives”, destaquen des del departament tècnic d’AVA-ASAJA.



“La creació de xarxes especialitzades i la validació en camp garantirà que els resultats del projecte siguen útils i transferibles al sector”.

Més de 20 entitats participants

El projecte, que va celebrar la seua reunió de llançament recentment a Bolonya, reuneix a 20 entitats de 8 països europeus, entre centres d’investigació, universitats, empreses i associacions agràries.

El Consell Nacional d’Investigacions (CNR) d’Itàlia actua com a coordinador, liderant un consorci internacional compost per destacats entesos. A més d’AVA-ASAJA, participen: