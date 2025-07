La Generalitat gestiona més de 30.000 pneumàtics recollits després de les riuades per garantir el reciclatge

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, en col·laboració amb els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) especialitzats, ha gestionat el reciclatge de més de 30.000 pneumàtics

Recuperats entre els residus generats per les inundacions de la passada tardor, amb l’objectiu d’evitar el seu abocament i facilitar la reutilització en condicions segures i amb un tractament adequat.

El director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco, ha assenyalat que els pneumàtics usats “si no es gestionen de manera apropiada representen un problema ambiental i, per això, estem duent a terme una separació prèvia en els punts de transferència habilitats per gestionar els residus de la DANA, la qual cosa està permetent la correcta gestió dels pneumàtics recuperats”.

Per a garantir el seu adequat tractament i reciclatge, el director general ha destacat la bona predisposició i el bon treball dels SCRAP, concretament del Tractament de Pneumàtics Usats (TNU) i del Sistema Col·lectiu de Gestió de Pneumàtics Fora d’Ús (SIGNUS), “que, conscients de la situació extraordinària generada per les inundacions, estan participant activament des del primer moment”, ha indicat Blanco.

El director general ha agraït a aquestes entitats especialitzades l’esforç extra realitzat, ja que recorda que van ser desenes de milers de vehicles els afectats per les riuades. “La col·laboració per gestionar components com els pneumàtics era imprescindible i gràcies a la col·laboració públic-privada podrem donar-los una segona vida”, ha remarcat.

Per part seva, el director general de SIGNUS, Carlos Prieto, ha subratllat “el compromís de l’entitat per col·laborar en la solució del problema generat pels pneumàtics al final de la seva vida útil, tant en l’àmbit social com ambiental, garantint-los un tractament adequat”.

Des de TNU, el seu director operatiu, Javier de Jesús Landesa, ha expressat que “TNU està especialment sensibilitzat amb les conseqüències d’aquesta catàstrofe natural. Per això, des del primer moment hem ofert tota la nostra col·laboració i recursos tècnics per facilitar una gestió eficient i segura”.

Pla de xoc

Cal recordar que les inundacions van produir més de 800.000 tones de residus, l’equivalent als residus urbans d’un any sencer a la Comunitat Valenciana o el 11 % del total anual generat a Espanya. Per fer front a aquesta situació, “la Conselleria va posar en marxa un pla de xoc per retirar els residus de les zones urbanes, traslladar-los als punts de transferència habilitats i reduir el seu impacte ambiental i sanitari, amb un pressupost de quasi 180 milions d’euros”, ha indicat Blanco.

En aquests punts es realitza un procés de classificació i separació dels residus, on els pneumàtics, juntament amb altres elements com matalassos, bombones de butà, ferralla o terra, tenen un tractament específic. Per exemple, la terra recollida es sotmet a anàlisis per confirmar que està lliure de contaminants i, segons les seves característiques, pot destinar-se a restaurar canteres, cobrir abocadors o ser utilitzada en agricultura o construcció, reduint així la quantitat de material dipositat en abocador.

Dins del pla de gestió de residus de la Generalitat, també s’ha posat en marxa un servei específic de vigilància i control ambiental en els llocs on s’acumulen temporalment els residus i els llots, amb actuacions com mostreigs, anàlisis, sondatges i estudis del sòl i aigües subterrànies, per descartar possibles afeccions derivades d’aquests acúmuls.