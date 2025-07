Mazón ressalta el compromís amb el territori, la generació d’ocupació i la responsabilitat social de les cooperatives de la Comunitat

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat el compromís amb el territori, la generació d’ocupació i la responsabilitat social de les cooperatives valencianes

Encontre amb el consell rector de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval), amb motiu del Dia Internacional de les Cooperatives.

En la reunió, on també va participar el conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, Mazón va transmetre la aposta del Consell per enfortir el cooperativisme com a motor de creixement i pilar fonamental per a construir una societat més justa i millorar la vida dels valencians.

El president ha posat en valor la economia social de les cooperatives i la seua contribució a l’equilibri, continuïtat i sostenibilitat del model socioeconòmic valencià. Així mateix, ha advocat perquè aquest paper siga atés pels poders públics en la legislació, suport i promoció del treball que desenvolupen.

Mazón ha destacat el cooperativisme com a senya d’identitat del poble valencià i ha agraït al sector “l’esforç, dedicació i profunda vocació social”.

Finalment, ha subratllat el cooperativisme valencià com a referent nacional que ha fet possible que “hoy siguem la primera capital mediterrània de l’economia social”.