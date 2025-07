Sanitat reforça el missatge de prevenció i insisteix en no banyar-se a soles i vigilar constantment els menors

La Conselleria de Sanitat ha fet una crida a la ciutadania perquè extreme les precaucions en les zones de bany i, especialment, evite banyar-se a soles i vigile de forma constant els menors, per tal de prevenir possibles ofegaments.

Segons dades del Servei d’Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana (SESCV), durant el mes de juny s’han atés 55 persones amb símptomes d’ofegament, de les quals 11 eren menors d’edat i la resta, majoritàriament, persones de més de 65 anys.

Per províncies, es van registrar 29 casos a Alacant, 22 a València i 4 a Castelló. Dels 55 incidents, 19 persones van morir abans de l’arribada dels serveis d’emergència.

Sanitat recorda que en el cas de menors, la majoria dels incidents es produeixen en piscines privades, mentre que entre els majors solen donar-se a les platges durant banys en solitari.

Reanimació immediata i assessorament via 112

La Conselleria destaca la importància de començar el massatge cardíac com més prompte millor en cas d’ofegament. Quan es truca al 112, els professionals del CICU ofereixen indicacions telefòniques per iniciar la reanimació cardiopulmonar bàsica fins que arriba el personal sanitari.

Campanya de conscienciació activa

Amb els lemes “No hi ha bany segur sense vigilància” i “No hi ha bany segur sense companyia”, Sanitat manté activa la campanya informativa amb consells sobre prevenció i actuació davant possibles accidents en entorns aquàtics. La informació està disponible al web oficial de la Conselleria.

Entre les recomanacions més importants:

Vigilar de forma constant els menors , fins i tot en presència de socorristes.

, fins i tot en presència de socorristes. Evitar conductes de risc com salts des d’altures o aguantar la respiració com a joc.

com salts des d’altures o aguantar la respiració com a joc. Els menors de 4 anys són el grup més vulnerable i han d’estar sempre supervisats per una persona adulta.

i han d’estar sempre supervisats per una persona adulta. Els adults haurien d’evitar banyar-se a soles , ja que un mareig en només 40 cm d’aigua pot ser fatal.

, ja que un mareig en només 40 cm d’aigua pot ser fatal. Banyar-se en zones segures amb socorristes i respectar les banderes i senyals de perill.

i i senyals de perill. Evitar colxonetes i flotadors en zones amb corrents o sense vigilància.

Sanitat incideix en el fet que la prevenció salva vides i que només calen 40 segons per a un ofegament. Per això, es recomana prudència, acompanyament i vigilància contínua com a claus per gaudir de l’aigua amb seguretat.

