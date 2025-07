AVA-ASAJA alerta de la reaparició sobtada de la ‘rosquilla de l’arròs’ en l’Albufera

L’associació agrària exigeix solucions urgents davant els danys que ja pateixen els camps d’arròs de Sueca, Albalat, Corbera i Cullera

Els arrossers del parc natural de l’Albufera s’enfronten enguany a un nou repte fitosanitari: la reaparició sobtada i inesperada de la plaga Mythimna sp., molt probablement de l’espècie Mythimna unipuncta, coneguda com la ‘rosquilla de l’arròs’.

Segons ha informat la Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), el Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura i la Universitat Politècnica de València han confirmat la presència del gènere de la plaga, que ja ha causat greus danys en camps de Sueca, Albalat de la Ribera, Corbera i Cullera.

Les larves, de 2 a 3 centímetres, devoren la part vegetativa superior de la planta, afectant directament la producció futura. Alguns camps mostren un aspecte desolador, amb grans superfícies completament devastades.

Sanitat Vegetal està a l’espera de confirmar l’espècie exacta en la seua fase adulta. Tanmateix, es descarta que es tracte de la Spodoptera frugiperda, una plaga prioritària a la Unió Europea. “Hem tingut sort, perquè si haguera sigut el cogollero del dacsa, el dany seria molt més greu”, adverteix el president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

Reclamacions urgents de mesures

AVA-ASAJA reclama a les administracions autorizacions excepcionals de matèries actives per controlar la plaga, així com un seguiment més rigorós en tot el parc natural per millorar la detecció precoç i evitar la propagació a altres parcel·les.

La piricularia, un altre problema sense solució eficaç

A més, el sector arrosser també denuncia les dificultats per combatre la piricularia oryzae, la malaltia més perjudicial del cultiu de l’arròs a l’Albufera. Segons AVA-ASAJA, el Ministeri d’Agricultura només permet l’ús puntual d’estrobilurines, que poden generar resistències.

També critiquen que no es permeten tractaments dobles en camps de més de dues hectàrees, una mesura que consideren “absurda i sense base científica”.

Drones per a una aplicació més eficient

Finalment, l’organització agrària sol·licita que l’ús de drons no siga considerat com a tractament aeri, ja que ofereixen una aplicació ràpida, econòmica i eficaç, especialment en parcel·les inundades o de difícil accés per maquinària terrestre.

“Europa no pot continuar jugant amb foc. Cal reforçar els controls fitosanitaris en frontera”, conclou Aguado.