El consultori mèdic de les Palmeres reobri després de quatre anys tancat

El consultori mèdic de les Palmeres ha obert de nou les seues portes després de quatre estius tancat.

Una reivindicació ciutadana que finalment s’ha materialitzat a través de la col·laboració entre l’Ajuntament de Sueca, el Departament de Salut de la Ribera i la Conselleria de Sanitat.

Durant les últimes setmanes, diferents departaments de l'Ajuntament s'han encarregat de posar a punt les instal·lacions perquè totes les persones que ho necessiten puguen fer-ne ús en les millors condicions.

Així, estes reunions han posat el focus en l’ampliació horària i el reforç de la plantilla en les tres entitats locals menors depenents de Sueca. A les Palmeres, el consutori mèdic obrirà dimarts i dijous de 16 a 18 hores i estarà atés per un professional.

Des del Departament de Salut assenyalen que els treballs de reforç de professionals per al període vacacional es realitzen amb previsió, per adaptar-se a l’augment de demanda i cobrir substitucions.

Des de l’àrea de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Sueca asseguren que continuarà treballant-se per oferir una atenció sanitària de qualitat als veïns i veïnes del municipi i les entitats locals menors, així com a les persones que cada any estiuegen a les seues platges.