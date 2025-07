El pas de vianants del Malecó, cada vegada més a prop de ser una realitat

L’Ajuntament d’Alzira rep el compromís de la Generalitat per executar-lo tan prompte com hi haja disponibilitat pressupostària

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, i el regidor d’Hisenda i Urbanisme, Andrés Gomis, es reuniren esta setmana amb la directora general d’Infraestructures Viàries de la Generalitat Valenciana, M. José Martínez, i la subdirectora general, Lola Escandell, per a tractar diversos projectes viaris al municipi.

El tema central de la reunió fou la finalització del pas de vianants sobre la CV-50, que connectarà l’estació d’autobusos amb el Malecó, facilitant l’accés directe a la pinada i al mirador del Xúquer. El projecte, del qual ja s’ha executat la rampa, evitarà als vianants haver de recórrer llargues distàncies fins al pont de José Pellicer o el del barranc de la Casella.

Segons va confirmar la Generalitat, s’estan estudiant millores de seguretat en el punt de pas i s’analitza si és viable incloure’l en el contracte vigent. Si no és possible, el projecte s’executarà quan hi haja pressupost disponible, previsiblement a partir de març de 2026.

Altres projectes tractats amb Infraestructures Viàries

Redona a l’altura del British School (Barraca d’Aigües Vives):

L’obra ja està adjudicada. S’ha acordat una modificació del projecte amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per solucionar l’afecció del barranc de l’Estret. Es preveu començar les obres a la tardor.

Pacificació de la CV-50 a la travessia de la Barraca:

El projecte està aprovat i ja s’han iniciat les expropiacions. A més, s’està negociant una revisió del conveni entre la Generalitat i el Govern de l’Estat per ampliar terminis i imports. Un cop concloses les negociacions i expropiacions, es licitaran les obres amb previsió d’inici l’any 2026.

Nova redona a la confluència de la CV-570 amb la CV-50:

Ja hi ha un estudi previ i s’està treballant en els plecs per licitar el projecte definitiu, que complementarà una altra actuació de la Diputació a la CV-570.