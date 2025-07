HoteL@n: La Solució Tot-en-U per a la Gestió d’Hotels i Cases Rurals

Si tens una casa rural, un hotel o vivendes turístiques… això t’interessa!

En el món de l’hoteleria i el turisme rural, l’eficiència és clau. Per això arriba HoteL@n, el programari que està revolucionant la gestió d’establiments turístics gràcies a la seva simplicitat, potència i funcionalitat tot-en-u.

HoteL@n és una eina visual, intuïtiva i especialment dissenyada per a facilitar la feina diària de gestors i propietaris. Amb aquest software podràs centralitzar totes les tasques del teu negoci en una sola plataforma, evitant duplicitats i guanyant en rendibilitat.

🔍 Què pot fer per tu?

Gestió de clients, agències i hostes

Previsions d’ingressos i ocupació d’habitacions

i ocupació d’habitacions Facturació personalitzada per habitació, reserva, client o agència

per habitació, reserva, client o agència Control de serveis addicionals : restaurant, botiga, perruqueria, telèfon, etc.

: restaurant, botiga, perruqueria, telèfon, etc. Enviament directe d’estadístiques a l’INE o la Guàrdia Civil

Actualitzacions automàtiques sense complicacions

💼 Integració completa

A més, HoteL@n es pot connectar amb altres sistemes com A3CON, A3ECO, MenuL@n o GesL@n per controlar inventari, comptabilitat o TPV. Tot pensat per a optimitzar cada detall de la gestió hotelera.

✅ Una aposta segura

Amb preus molt competitius i un suport tècnic especialitzat, HoteL@n s’ha convertit en una de les eines més rendibles del mercat. Ja siga per a un hotel gran o una casa rural familiar, és l’opció intel·ligent per modernitzar el teu negoci.

📞 Vols veure com funciona?

Contacta amb GPS Informatics i demana la teua demostració personalitzada. Descobreix com HoteL@n pot transformar la teua gestió diària i portar el teu establiment al següent nivell.

👉 Eficiència, simplicitat i control total. Tot amb HoteL@n.