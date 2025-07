LA UNIÓ denuncia una nova entrada de 5.000 tones d’arròs importat per al proveïdor de Mercadona Arrocerías Pons

L’organització agrària alerta que ja s’han importat quasi 20.000 tones en només un mes pel port de València i critica que es desplace l’arròs valencià

LA UNIÓ Llauradora ha denunciat este dijous una nova entrada massiva d’arròs importat pel port de València.

Es tracta d’un vaixell procedent de l’Índia amb 5.000 tones d’arròs redó, destinat a l’empresa Arrocerías Pons, amb seu a Massanassa i proveïdora de Mercadona.

Segons explica l’organització agrària, l’arròs redó és el que es cultiva de manera majoritària a les zones productores valencianes, per la qual cosa esta nova importació suposa una competència directa per als arrossers locals. En total, en poc més d’un mes han arribat quasi 20.000 tones d’arròs de tercers països per este port.

Crítiques a empreses que “presumen de valenciania”

LA UNIÓ denuncia que empreses com Arrocerías Pons i Mercadona, malgrat el seu discurs de suport al producte valencià, aposten per l’arròs importat a baix preu. Recorden, a més, que Arrocerías Pons va presentar fa pocs dies uns resultats rècord en 2024, amb una facturació de 135 milions d’euros, mentre continua important arròs estranger “sense donar suport als agricultors d’ací”.

“No volem que presumisquen de valenciania amb anuncis i patrocinios mentre compren arròs barat de fora. Volem fets, no màrqueting”, han afirmat des de LA UNIÓ.

Exigeixen més controls i transparència

L’organització reclama a la Conselleria d’Agricultura que inspeccione l’origen real de l’arròs importat, que analitze possibles residus químics i que vigile el procés d’envasat, perquè sovint el producte acaba envasat a la Comunitat Valenciana sense indicar-ne el país d’origen.

També exigeixen al Ministeri d’Agricultura un augment dels controls fitosanitaris en ports, davant l’ús habitual en altres països de productes prohibits a la UE com el Triciclazol o la presència de toxines fúngiques.

A més, LA UNIÓ reclama un canvi normatiu europeu perquè l’origen de l’arròs siga obligatori a l’etiquetatge, tal com ja passa amb altres productes com l’oli, la mel o les carns.

“Competència deslleial i falta de reciprocitat”

La principal crítica de LA UNIÓ és que estes importacions es produïxen sense reciprocitat en les condicions de producció, provocant una competència deslleial.

“Els arrossers europeus compleixen estrictes normes ambientals i sanitàries. Els productors de fora, no. I això ens fa competir en desigualtat i afona els preus del nostre arròs”, afirmen.

Per tot això, fan una crida a la responsabilitat de les grans superfícies i empreses envasadores, a qui acusen de “enganyar el consumidor fent passar arròs importat per valencià” amb etiquetes i imatges que donen a entendre un origen local.