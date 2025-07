Metrovalencia supera els 96.000 viatgers en la zona sud en la primera setmana després de la reobertura del tram València Sud–Castelló

Torrent Avinguda, Paiporta i Torrent, les estacions amb més trànsit entre el 27 de juny i el 3 de juliol

El servei de Metrovalencia ha registrat 96.611 viatgers en el tram sud de la seua xarxa, entre València Sud i Castelló, durant la primera setmana de funcionament complet després de la reobertura del servei el passat 27 de juny.

El tram inclou 20 estacions i baixadors situats a municipis de l’Horta Sud i la Ribera, i està recorregut per les línies 1, 2 i 7.

La conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, dirigida per Vicente Martínez Mus, destaca que amb esta reactivació “es van complint els objectius marcats per a la reconstrucció” després dels danys patits per les infraestructures a causa de les inundacions de l’octubre passat.

Estacions més concorregudes

Les tres estacions amb més trànsit han sigut:

Torrent Avinguda : 34.333 passatgers

: 34.333 passatgers Paiporta : 19.620 passatgers

: 19.620 passatgers Torrent: 16.382 passatgers

Altres estacions destacades han sigut:

Picassent (6.508)

(6.508) Picanya (2.679)

(2.679) Alginet (1.610)

(1.610) Carlet (1.230)

El conseller Martínez Mus ha reconegut que encara s’estan resolent alguns problemes tècnics inicials, però ha assegurat que “tenim problemes perquè tenim metro, i això és una bona notícia”. També ha subratllat que es tracta d’“una instal·lació pràcticament nova en 50 quilòmetres de xarxa”.

Tornada parcial dels tallers de València Sud

Per a la posada en marxa del tram sud, ha sigut necessària la reobertura parcial dels tallers de València Sud, que van quedar greument danyats per les inundacions del 29 d’octubre. Actualment ja treballen una vintena d’empleats en estes instal·lacions, on es fan tasques de manteniment dels trens de les línies 1 i 2.

També s’ha reincorporat el personal de circulació, amb més de 70 maquinistes i operadors desplaçant-se cada dia a València Sud com a base de treball.

Paral·lelament, continua la reconstrucció de les oficines, el Puesto de Mando, edificis annexos i la resta dels tallers, amb una inversió superior als 34 milions d’euros.