Carlos Mazón: “Destinem 29 milions d’euros en ajudes per a impulsar el relleu generacional del sector agrari”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat una dotació de 29 milions d’euros en ajudes per a facilitar la incorporació de nous professionals al sector agrari.

Aquesta inversió, que ha qualificat com a “històrica”, busca assegurar el futur del camp valencià i fomentar la permanència de la població en zones rurals.

Durant l’acte de presentació, Mazón ha explicat que aquestes ajudes contemplen:

Fins a 80.000 euros per a joves d’entre 18 i 40 anys

Fins a 70.000 euros per a nous agricultors d'entre 41 i 56 anys

Aquestes quantitats parteixen d’una ajuda bàsica (30.000 € per a joves i 20.000 € per a majors de 40) i poden augmentar segons diversos criteris: ubicació en zones despoblades, explotacions mixtes, pràctiques sostenibles, creació d’ocupació, recuperació de terres abandonades, o inversió en instal·lacions per a transformació i comercialització.

A més, es poden afegir primes addicionals de 10.000 euros si:

Es genera més de 2 unitats de treball.

L’explotació combina ramaderia i agricultura.

Més del 50 % de la feina es desenvolupa en zones protegides o amb limitacions naturals.

S’hi incorpora innovació, R+D+i o pertinença a entitats associatives.

Aquest pla s’inclou dins del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PAC) 2023-2027.

Una nova PAC per a una agricultura estratègica i viable

Mazón ha reclamat una nova PAC per al període 2028-2031 que tinga en compte les particularitats de l’agricultura mediterrània, la competència deslleial de països tercers i el canvi d’hàbits de consum.

Ha criticat que el sector primari mediterrani és el més rendible d’Europa, però el que menys ajudes públiques rep: un 18 % front al més del 30 % que reben les explotacions d’Europa central.

Així mateix, ha reivindicat el reforç dels controls fronterers i la necessitat de revisar els acords comercials com el de Mercosur, per tal de garantir unes condicions competitives justes.

96 milions per a recuperar el sector després de les riuades

El president també ha destacat que la Generalitat ha destinat més de 96 milions d’euros per a pal·liar els efectes de les riuades d’octubre de 2024:

34 milions en ajudes directes a comunitats de regants, explotacions ramaderes i cooperatives agroalimentàries.

a comunitats de regants, explotacions ramaderes i cooperatives agroalimentàries. 62,2 milions en obres i contractes per a la reparació d’infraestructures com la presa de Buseo, camins rurals i llits de barrancs i rius.

Finalment, Mazón ha agraït l’esforç del jovent agrari i ha destacat que “són el futur del camp valencià i garants d’una activitat que és senya d’identitat del nostre poble”.