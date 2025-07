La UNIÓ organitza un seminari web per analitzar les ajudes a la primera instal·lació de joves i nous llauradors

Una enquesta revela la necessitat de més suport real, formació pràctica i una rendibilitat assegurada per a garantir el futur del camp valencià.

La Unió Llauradora i Ramadera organitza aquest dimecres 9 de juliol a les 16.30 hores un seminari web per a informar i assessorar sobre les ajudes a la primera instal·lació de joves i nous llauradors, regulades recentment per la Generalitat Valenciana.

La sessió és gratuïta i es podrà seguir en línia, amb inscripció prèvia al següent enllaç: http://bit.ly/ayudasjovenesagricultores

Aquesta iniciativa arriba acompanyada dels resultats d’una enquesta impulsada per LA UNIÓ entre joves vinculats al sector agrari de la Comunitat Valenciana, que posa de manifest la necessitat d’un acompanyament més intensiu en els primers anys, més formació pràctica i adaptada, així com mesures estructurals per a garantir la rendibilitat.

Radiografia del jovent agrari valencià

L’enquesta, realitzada entre el 15 de maig i el 30 de juny, mostra un col·lectiu actiu i amb ganes de transformar el model agrari. La majoria de persones participants tenen entre 30 i 40 anys (57,1%), mentre que els menors de 30 anys representen tan sols el 9,5%, fet que evidencia la dificultat d’incorporació primerenca. Un 23,8% són noves incorporacions i més del 60% compta amb sis anys o més d’experiència.

Els principals cultius d’aquestes persones són els cítrics (33,3%), hortalisses (23,8%) i fruita seca (9,5%), amb presència també de caqui, olivar i arròs. Aquesta diversitat productiva reclama estratègies adaptades a cada realitat.

Demandes formatives i obstacles estructurals

Les prioritats formatives se centren en tallers en finques innovadores (61,9%), cursos en línia (57,1%) i sessions presencials (42,9%). Els continguts més sol·licitats són: ajudes PAC i tramitació burocràtica (71,4%), agricultura ecològica (47,6%), quadern digital, comercialització i fiscalitat.

Els principals obstacles que identifiquen són la baixa rendibilitat (66,7%), l’alt cost de producció (61,9%) i els preus baixos en origen (47,6%). A més, hi ha preocupació pel canvi climàtic, l’excés de tràmits administratius i la competència deslleial.

Propostes de futur i implicació del jovent

Les persones joves demanen a LA UNIÓ assessorament tècnic continuat, formació en agricultura ecològica i resiliència climàtica, trobades juvenils, visibilitat del col·lectiu i ajuda per accedir a ajudes. A les administracions, reclamen rendes agràries, preus justos, bancs de terres i maquinària, més formació i reducció de la burocràcia.

Un 38,1% ja mostra interès en formar part d’un grup jove dins de l’organització, un 28,6% ho consideraria i un 14,3% ja hi participa. Aquesta participació activa és clau per a la continuïtat i transformació del sector.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, afirma que “no podem fallar a una joventut agrària preparada i amb visió transformadora. El relleu generacional no passa només per facilitar la incorporació, sinó per garantir la permanència digna i viable de qui aposta per viure del camp”.