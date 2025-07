Doble naixement de blesbok en el BIOPARC València, l’antílop que va ser salvat de l’extinció

Este estiu el parc de conservació d’animals és un oasi de nova vida salvatge amb nombrosos i importants naixements i la possibilitat de contemplar el creixement de les cries d’elefant i ximpanzé.

Dos preciosos blesbok mostren l’èxit del programa internacional de preservació d’esta espècie.

Després del recent naixement i seguint el protocol per a garantir el seu màxim benestar, es va començar amb l’observació no invasiva fins a comprovar que el comportament i alimentació era totalment natural i òptim. L’equip tècnic va realitzar una completa avaluació veterinària, a més de sexar i identificar amb el corresponent microxip i cròtal per a facilitar el seu reconeixement i els dos xicotets ja poden veure’s fàcilment.

La sabana multiespècie de BIOPARC suposa un autèntic viatge per a apreciar la bellesa indòmita amb exòtiques aus com a estruços o jabirús, ramats d’antílops, girafes i el ramat de lleons.