La Generalitat negocia un crèdit de 1.816 milions per pagar proveïdors pel retard del FLA

El Consell exigeix al Govern d’Espanya que aprove l’operació en el pròxim Consell de Ministres per abonar aquest mes les factures pendents de farmàcia i altres serveis essencials

Autoritzada la contractació de fins a 2.490 milions d’euros de deute al marge del FLA per atendre els problemes de tresoreria

La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha anunciat aquest dimarts que la Generalitat està negociant amb diverses entitats financeres la concessió de préstecs a curt termini per un import de fins a 1.816 milions d’euros, destinats a fer front als pagaments pendents amb proveïdors de serveis públics fonamentals.

Acompanyada per la consellera d’Hisenda, Ruth Merino, la portaveu del Consell ha comparegut en roda de premsa després del Ple del Consell, on ha explicat que aquesta mesura s’adopta com a resposta a la manca d’aprovació del FLA extraordinari per part del Govern d’Espanya, fet que ha provocat greus problemes de liquiditat.

Merino ha destacat que “es tracta de la primera vegada en dotze anys que el Govern d’Espanya no autoritza aquest mecanisme”, la qual cosa impedeix l’arribada de 1.900 milions d’euros, corresponents al primer desembossament d’un fons que ascendeix a 2.490 milions.

Compromís amb l’eficiència i exigència de solucions estructurals

Camarero ha reafirmat el compromís del Consell amb la racionalització de la despesa pública, i ha posat com a exemple la digitalització de la Justícia, l’impuls als medicaments genèrics i biosimilars, els acords marc per a la compra de fàrmacs o el sistema comú de control de l’absentisme en l’Administració.

Tot i això, ha advertit que “cap mesura d’estalvi pot compensar l’infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana per la manca de FLA i de reforma del sistema de finançament autonòmic”. Per això, ha instat el Govern central a donar una resposta estructural que permeta garantir el pagament de serveis essencials com farmàcies, residències i proveïdors sanitaris.

“És el Govern d’Espanya qui hauria de donar resposta a aquesta situació. No pot ser que es menyspree així la Comunitat Valenciana”, ha afirmat Camarero.

Per la seua banda, Ruth Merino ha remarcat que la Generalitat confia que el pròxim 15 de juliol el Consell de Ministres aprove l’autorització de l’endeutament, ja que es tracta “d’una qüestió de voluntat política i responsabilitat institucional”.

Decret llei per obtindre finançament urgent

En cas que el Consell de Ministres done llum verda, la Generalitat activaria un decret llei per generar un crèdit extraordinari, que hauria de ser aprovat pel Consell i posteriorment ratificat per Les Corts.

Merino ha reconegut que “no és una fórmula que ens agrade, però és l’única via que ens queda”, tot remarcant que el mecanisme ja està preparat per a posar-se en marxa de manera immediata.

A més, ha destacat la “bona acollida” de la proposta per part de les entitats financeres, fet que interpreta com una mostra de confiança en la gestió de la Generalitat. També ha recordat que s’han subscrit operacions de refinançament que permetran un estalvi de prop de 85 milions d’euros en interessos.

Pla de control de la despesa

El Ple del Consell també ha revisat una proposta de revisió tècnica de partides per un import de 192,8 milions d’euros, per si finalment no es poden executar en 2025 a causa de la tensió de tresoreria.

Aquestes mesures no impliquen retallades en serveis públics, sinó que busquen eficiència en l’ús dels recursos, eliminant despeses superflues i prioritzant les partides essencials.

Altres acords del Consell

A més, el Consell ha aprovat: