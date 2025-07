L’alcalde de Paiporta assegura que la reunió amb Mazón va ser tècnica i continua demanant-li responsabilitats polítiques 

El nou alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha mantés el primer encontre amb els mitjans de comunicació després de la seua elecció.

Císcar ha detallat les necessitats de reconstrucció de Paiporta i ha denunciat la utilització que des de Generalitat s’ha fet de la reunió que va mantindre amb el president, Carlos Mazón, la primera amb un alcalde socialista de la zona zero.

Un encontre que ha definit com a tècnic i que ha negat que represente cap exemple a seguir per a la resta de consistoris afectats per la DANA.

Així, Císcar ha insistit en el total suport a les víctimes de la tragèdia i ha reiterat la necessitat que el cap de l’executiu valencià assumisca responsabilitats polítiques. Sobre els temes tractats a la reunió, el primer edil ha remarcat la problemàtica amb la gestió de les 70 tones diàries d’escombreries acumulades a la campa del Palleter, la urgència de desbloquejar la situació a l’IES La Sènia i de reparar l’accés sud al municipi i el compromís de la Generalitat de construir un edifici d’emergències per a la Policia Local i Protecció Civil.

Pel que fa a la reconstrucció de Paiporta, el primer edil ha recordat que l’Ajuntament ha invertit 19 milions d’euros només en contractes d’emergència i ha destacat la situació a la xarxa de clavegueram, que obligarà a actuar sobre més de 12 km de carrer dels 74 km que té la població, i la pèrdua de més de 800 faroles. L’alcalde ha subratllat que la reurbanització haurà d’introduir necessàriament les polítiques d’esquerres per fer de Paiporta un poble més resilient davant de futures catàstrofes climàtiques, per a la qual cosa ja s’està treballant en la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana.

Císcar ha valorat molt positivament l’esforç econòmic de l’Estat Espanyol, que ha aportat més de 200 milions per a recuperar les infraestructures locals i més de 35 milions per subvencionar als operadors del cicle integral de l’aigua, entre les ajudes d’altres ministeris. L‘Ajuntament de Paiporta ha presentat ja 10 memòries per valor de 38 milions d’euros.

L’alcalde de Paiporta ha posat també l’accent en la necessitat d’ampliar la plantilla tècnica de l’Ajuntament, per a la qual cosa ja ha sol·licitat una reunió amb el Ministeri.

Vicent Císcar també ha posat de relleu la cosolidació dels marges del barranc per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i ha anunciat l’avanç de la nova canalització cap a la depuradora i de la reparació del Pont Nou, així com la previsió d’obertura de la nova passarel·la per a vianants abans de final d’any, amb una inversió de 2 milions d’euros. Així mateix, Paiporta ha signat un conveni amb el Col·legi d’Enginyers per elaborar un pla director de reconstrucció.