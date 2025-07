Torrent presenta un juliol de festes per a tots els públics i barris de la ciutat

Torrent ha presentat la programació de les seues Festes Patronals 2025 en honor als sants Abdó i Senent

L’estació de metro de Torrent, que ha reobert les seues portes recentment amb la recuperació de la xarxa de Metrovalencia, ha sigut l’espai escollit per a donar a conéixer la programació de juliol a la capital de l’Horta Sud.

Un calendari d’activitats que pretenen arribar a tots els públics i a tots els barris de Torrent.

Tot i que les activitats ja han començat, l’inici oficial de les Festes Patronals serà el divendres 18 de juliol amb la mascletà que es va veure ajornada en Falles per la pluja. Un dels plats forts arribarà dissabte 19 amb l’actuació Torrent a dos bandes, de la mà de la Unió Musical de Torrent i el Círculo Católico de Torrent.



El programa es completa amb monòlegs en el Vedat, Fray Antonio Panes, Benemérita i, per primera vegada, en Maestro Julvez, una zona on encara no s’havia arribat; així com tributs al Duo Dinámico, Camela o La Oreja de Van Gogh, musicals com el d’Shrek o activitats per als més menuts com una gimcana virtual a l’Antic Mercat.



Pel que fa als actes organitzats per la Federació de Moros i Cristians de Torrent, destaca la Gran Entrada Mora i Cristiana el dimarts 29 de juliol.



Les Festes Patronals conclouran de nou amb un espectacle pirotècnic nocturn a la Plaça Unió Musical, el dimarts 30 de juliol, dia de la processó en honor als sants patrons. L’alcaldessa ha recordat que, una vegada acabades les festes de juliol, la programació continua a l’agost amb un recorregut itinerant que omplirà els diferents barris de la ciutat de música i teatre baix el segell ‘A la lluna de Torrent’.

Des del consistori, han volgut destacar també la col·laboració de les diferents associacions locals, com la Federació de Moros i Cristians, les falles o els grups de ball, que també protagonitzaran diverses cites. Les Festes Patronals inclouen a més el cicle Jazz Panorama als Jardins de l’Hort de Trénor, el XXI Concurs de Fanalets de Melons d’Alger, el torneig d’escacs infantil o jornades de ball al carrer.