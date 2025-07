Alzira ofereix noves visites guiades nocturnes per a commemorar la mort de Jaume I

Amb motiu de la commemoració de la mort del rei Jaume I, el pròxim 27 de juliol, l’Ajuntament d’Alzira presenta una nova edició de les visites guiades nocturnes, conduïdes pel guia oficial Juanjo Sanz Maseres.

Es tracta de tres rutes gratuïtes que recorreran els espais més emblemàtics relacionats amb Jaume I i Sant Bernat a la ciutat.

Calendari de visites:

Divendres 18 de juliol :

Ruta combinada de Sant Bernat i Jaume I, amb parada a l’església de Santa Caterina i visita a les relíquies dels Sants Patrons .

: Ruta combinada de Sant Bernat i Jaume I, amb parada a l’església de i visita a les . Dimarts 22 de juliol :

Ruta dedicada a Sant Bernat, amb visita a Santa Caterina i als Sants Patrons .

: Ruta dedicada a Sant Bernat, amb visita a i als . Diumenge 27 de juliol:

Ruta Caminant amb Jaume I, commemorant l’aniversari de la seua mort (27 de juliol de 1276). Eixida des de la Plaça 30 de Desembre.

Totes les rutes començaran a poqueta nit, oferint una experiència històrica i evocadora en un entorn únic.

Inscripció prèvia necessària

Les places són limitades, i per a participar cal inscriure’s a la Tourist Info de la Plaça del Regne, de 9 a 14 h, per telèfon al 96 241 95 51 o per correu electrònic a turisme@alzira.es.

Auto-ruta “Caminant amb Jaume I”

A més, continua disponible la ruta autònoma “Caminant amb Jaume I”, una visita circular que connecta punts com els Casalicis, la Plaça de la Constitució, la façana de Santa Caterina, l’Ajuntament, el carrer de Santa Llúcia, Santa Maria, el parc Aràbia Saudita, i finalitza a les Muralles. El recorregut compta amb codis QR en valencià, castellà i anglés, amb previsió d’afegir francés pròximament.

El regidor de Patrimoni, Xavi Pérez, ha destacat que “estes activitats posen en valor la nostra història i patrimoni com a recurs turístic, especialment de cara al 750 aniversari de la mort de Jaume I que se celebrarà en 2026”.