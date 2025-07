AVA-ASAJA impulsa fertilitzants i fitosanitaris sostenibles amb BIO2

Fer l’agricultura ecològica encara més sostenible a partir de restes animals i vegetals és l’objectiu del projecte europeu BIO2, finançat pel programa Horitzó Europa.

Esta iniciativa d’investigació i innovació, en la qual participa activament la Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), busca transformar l’agricultura ecològica mitjançant el desenvolupament de inputs agraris sostenibles.

Diverses línies d’investigació

El projecte BIO2 pretén desenvolupar tractaments naturals, ecològics i sostenibles per al sector agrícola. Entre les seues línies de treball destaquen:

Creació de fertilitzants a partir d’algues i restes de peix

Desenvolupament de productes naturals per protegir els cultius de plagues i malalties

per protegir els cultius de Ús de microalgues i extractes vegetals per millorar la salut de les plantes i el bestiar

Un dels pilars fonamentals del projecte és la creació de xarxes d’agricultors ecològics especialitzats en cultius estratègics com la fresa, la creïlla, el blat i el raïm, que facilitaran la transferència directa dels avanços tecnològics al sector.

Validació en vinyes ecològiques

Les solucions desenvolupades seran validades en diversos països europeus, adaptant-se a les particularitats de cada zona i cultiu. A Espanya, AVA-ASAJA liderarà, junt amb socis italians, les proves en vinyes ecològiques, treballant colze a colze amb agricultors per garantir l’efectivitat, la practicitat i l’impacte real d’estos productes en el sector vitivinícola.

“Participar en BIO2 ens permetrà situar l’agricultura valenciana i europea a l’avantguarda de la innovació ecològica”, destaquen des del departament tècnic d’AVA-ASAJA. “Les xarxes especialitzades i les validacions en camp garantiran que els resultats siguen útils i transferibles”.

Més de 20 entitats de 8 països

El projecte, que va celebrar recentment la seua reunió de llançament a Bolonya, està format per 20 entitats de 8 països europeus, entre les quals hi ha centres d’investigació, universitats, empreses i associacions agràries.

El Consell Nacional de Recerca d’Itàlia (CNR) actua com a coordinador d’un consorci internacional, en el qual participen entitats com: Nofima AS, NORSØK, NIBIO, Universitat d’Udine, Universitat de Milà, AREI (Letònia), NEIKER, AZTI, ACIB GmbH (Àustria), Universitat de Sofia, Grønn Gjødsel AS, NLR, ACTA SRL, Sanitation360 AB (Suècia), Fertinagro Biotech SL, Universitat de Rostock i Rovensa (Tradecorp International SA), entre d’altres.