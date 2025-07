El Consell aprovarà el decret d’ungulats per ampliar els períodes de caça i simplificar la normativa contra la sobrepoblació de jabalins

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha presentat davant representants municipals de Castelló el nou decret sobre la gestió i el control poblacional d’ungulats silvestres, amb l’objectiu de fer front a la sobreabundància de jabalins i altres espècies.

Martínez Mus ha explicat que la norma amplia els períodes de caça, elimina restriccions de dies hàbils i incorpora noves tècniques de control, com ara l’ús de miras nocturnes o tèrmicas.

També preveu la declaració de zones amb sobrepoblació, on s’eliminaran els cupos i s’exigirà un esforç mínim de caça.

Participació municipal i simplificació normativa

Una de les principals novetats és la incorporació dels ajuntaments com a actors clau en la regulació i gestió de captures, especialment en zones urbanes o no cinegètiques. Es podran aplicar tècniques com esperes o caceres col·lectives adaptades a cada territori.

A més, el decret introduïx el precinte electrònic, que redueix la burocràcia per als caçadors, i autoritza la caça d’espècies invasores com el porc vietnamita o l’arruí.

Resultats i necessitat d’actuació

En l’última temporada de caça es van abatre 54.548 animals en la Comunitat Valenciana, dels quals 12.003 a Castelló .

en la Comunitat Valenciana, dels quals . En total, 440 municipis valencians tenen identificada una situació de sobreabundància, 97 d’ells a la província de Castelló .

valencians tenen identificada una situació de sobreabundància, . La comarca més afectada és la Plana Alta, amb una mitjana de 2,12 animals abatuts per cada 100 hectàrees.

El conseller ha afirmat que “passem de la inacció a una regulació ordenada i eficaç”, i ha defensat la col·laboració amb la Federació de Caça i els col·lectius cinegètics com a part de la solució.

900.000 euros en ajudes als ajuntaments

El decret s’acompanya de una línia d’ajudes als municipis amb sobrepoblació, amb una dotació total de 900.000 euros, distribuïda en:

350.000 € per a control en zones comunes de caça.

per a control en zones comunes de caça. 350.000 € per a cotos.

per a cotos. 200.000 € per a la retirada d’animals abatuts.

El conseller ha subratllat que aquestes ajudes “no són una mesura puntual, sinó una política sostinguda” que vol aportar solucions estructurals per a problemes ambientals, agrícoles i socials derivats de la sobrepoblació d’ungulats.