Mazón destaca que la Generalitat ha avalat quasi tres habitatges al dia per a joves en el primer any del programa de garanties de l’IVF

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat que el programa de garanties de l’Institut Valencià de Finances (IVF) ha permés l’adquisició de quasi tres habitatges al dia per a joves des de la seua posada en marxa en juny de 2024.

Durant el primer any, el programa ha comptat amb 1.475 beneficiaris, amb una edat mitjana de 33 anys, i ha facilitat 1.022 avals per valor de 12,9 milions d’euros, que han fet possible operacions de compra amb una finançació total de més de 106 milions d’euros.

Repartiment territorial i preus accessibles

150 habitatges avalats a Castelló

509 a València

363 a Alacant

Preu mitjà dels habitatges: 114.598 euros

Mazón ha agraït la col·laboració de les entitats financeres i ha reafirmat el compromís del Consell per reforçar i ampliar aquest programa com a eina de justícia social, especialment per als joves que accedixen al seu primer habitatge.

Més mesures per a l’accés a l’habitatge

El president ha recordat altres iniciatives del Consell en esta matèria:

Decret d’Habitatge de Protecció Pública , amb una reserva del 40% per a joves i famílies monoparentals.

, amb una per a joves i famílies monoparentals. Pla VIVE , amb 316 ajuntaments adherits per a promoure 10.000 habitatges en la legislatura.

, amb per a promoure en la legislatura. Rebaixa del 25% de l’ITP per a menors de 35 anys, amb un estalvi mitjà de 1.500 € .

per a menors de 35 anys, amb un . Ampliació del Bono Lloguer Jove amb 7 milions d’euros addicionals i quasi 1.200 beneficiaris nous .

amb i quasi . Ajuda directa de fins a 10.000 € per a joves que compren en municipis menuts.

Crida a un Pla Estatal coordinat

Carlos Mazón ha instat al Govern d’Espanya a impulsar un Pla Estatal d’Habitatge que:

Coordine les comunitats autònomes.

Fomente la promoció de vivenda protegida.

Potencie la rehabilitació.

Protegisca contra ocupacions il·legals.

A més, ha defensat que la política fiscal del Consell “funciona”, amb una baixada d’impostos que ha ajudat les famílies, dinamitzat l’economia i incrementat la recaptació un 17% en el primer quadrimestre de 2025 respecte al mateix període de l’any anterior.