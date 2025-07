Neurocirurgia del Clínic de València organitza curs referent en formació

Es tracta de la formació ‘Anatomy Applied to Neurosurgery- The Evandro d’Oliveira Legacy’

Esta experiència docent ha reunit un grup de neurocirurgians en formació i especialistes joves de 12 països

El Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Clínic Universitari de València, dirigit pel doctor Vicent Quilis Quesada, ha organitzat, junt amb el Departament d’Anatomia i Embriologia Humana de la Universitat de València, el curs ‘Anatomy Applied to Neurosurgery – The Evandro de Oliveira Legacy’, una experiència formativa de referència en l’àmbit neuroquirúrgic tant nacional com internacional.

Aquest curs de caràcter pràctic i altament especialitzat ha reunit a neurocirurgians en formació i especialistes joves de 12 països, que han treballat directament sobre preparacions anatòmiques humanes, en un entorn preparat per simular les condicions d’un quiròfan real.

Formació aplicada i de màxima qualitat

La formació s’ha centrat en el coneixement tridimensional de la neuroanatomia aplicada a tècniques de microneurocirurgia i endoscòpia, habilitats essencials per al desenvolupament de neurocirurgians altament qualificats.

“L’excel·lència en microcirurgia cerebral i de base de crani només és possible amb un coneixement exhaustiu de la neuroanatomia”, ha afirmat el doctor Vicent Quilis, també director del curs.

També ha remarcat que formacions com aquesta permeten al neurocirurgià “adquirir una visió integral de la seua especialitat, amb impacte directe en la millora clínica del pacient”.

Homenatge al llegat del professor Evandro de Oliveira

El curs ret tribut al llegat científic i pedagògic del professor Evandro de Oliveira, considerat un referent mundial en neuroanatomia i microneurocirurgia, que va transformar l’especialitat integrant la tècnica microquirúrgica amb l’ensenyament sistemàtic de l’anatomia cerebral.

Entre els ponents internacionals, han participat destacades figures com:

Dr. Ali F. Krisht (Arkansas Neuroscience Institute, EUA)

(Arkansas Neuroscience Institute, EUA) Dr. Juan Carlos Fernández-Miranda (Stanford University, EUA)

(Stanford University, EUA) Dra. Carolina Martins i Dr. Wen Hung Tzu (Brasil)

Tots ells són alumnes directes de De Oliveira i referents actuals en neurocirurgia internacional.

Col·laboració entre anatomistes i cirurgians

El professor Alfonso Valverde, del Departament d’Anatomia i responsable del programa de donació del cos a la ciència de la Universitat de València, ha destacat que aquest esdeveniment és un “exemple clar de la sinergia entre anatomistes i cirurgians per avançar en la formació especialitzada d’alt nivell”.

A més, ha subratllat el compromís de la Universitat de València amb el programa de donació, que fa possible oferir condicions òptimes per a una formació quirúrgica d’excel·lència.

El Clínic de València, referent en docència mèdica

Amb activitats com aquesta, el Servei de Neurocirurgia del Clínic de València es reafirma com centre capdavanter en la formació mèdica especialitzada, i aposta per una docència de màxima qualitat, alineada amb els estàndards internacionals més exigents.

“Amb iniciatives com aquesta, el Clínic es consolida com un centre compromés amb el desenvolupament professional, la innovació docent i la millora contínua de l’atenció neuroquirúrgica avançada”, ha conclòs el doctor Vicent Quilis.