37a Volta a peu d’Alzira 2025

Alzira celebra la seua 37a volta a peu, a la Plaça Major



Aquesta volta a peu, organitzada pel club d’atletisme de La Rabosa d’Alzira, inclourà 3 trofeus per a les categories de carreres infantils, veterà-A, veterà-B, veterà-C, sub-23, sènior i absoluta.

A partir de les 18.30h de la vesprada, la Plaça Major del municipi ha sigut testic de l’eixida dels xiquets.

Els adults, que han donat el tret d’eixida a les 8 de la vesprada, han fet un recorregut de 8 kilòmetres en un circuit pla.

A més, esta volta a peu també ha inclós 3 avituallaments líquids en el 1,5km, 5,4km i 8km.

Un esdeveniment esportiu que, any rere any, té una gran acollida per part de la ciutadania alzirenya i que fomenta l’esport per a totes les edats.