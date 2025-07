El CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell pinta un mural per celebrar la seua reobertura

Èxit total en les jornades participatives de pintura al CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell. Professorat, famílies i veïns i veïnes estan creant de forma conjunta el mural que vestirà l’escola per a la seua reobertura al mes de setembre.

El centre, que va patir greus desperfectes com a conseqüència de la DANA del passat 29 d’octubre, tornarà a obrir les seues portes després d’un any inoperatiu en què els xiquets i xiquetes han estat desplaçats a Silla.

Una notícia que la comunitat educativa al complet ha rebut amb gran emoció.

La iniciativa ‘Posem a punt l’escola’ naix en col·laboració amb l’artista internacional Erb Mon, reconegut pel seu singular estil minimalista i colorista.

Una intervenció que no només embelleix l’entorn, sinó que reforça el teixit social i fomenta la creativitat col·lectiva.

A més, tot el procés està sent documentat i es retransmetrà a nivell internacional, escampant el nom de Beniparrell més enllà de les nostres fronteres. S’espera que el mural, que ocupa tot el perímetre de l’escola i algunes parets de l’interior, estiga acabat en dos setmanes.

Pel que fa als treballs de condicionament del centre abans de l’inici del curs, encara queda alguna tasca pendent.

L’alumnat del CEIP Blasco Ibáñez tornarà a la seua escola el 8 de setembre, més de deu mesos després de la DANA. Un moment clau no només per a la comunitat educativa sinó per al municipi de Beniparrell, que espera amb gran il·lusió recuperar el seu únic centre educatiu.