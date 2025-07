GesL@n TPV, la solució ideal per al teu comerç

Si tens una tenda i vols optimitzar-ne la gestió, GesL@n TPV és la solució que necessites.

Es tracta d’una aplicació integral per al punt de venda, perfecta per a tot tipus de comerços: botigues de roba, sabateries, llibreries, tendes 24h, d’alimentació, de llepolies, etc., gràcies a la seva gran flexibilitat i adaptabilitat a qualsevol sector.



Amb una interfície visual, intuïtiva i molt fàcil d’utilitzar en entorns Windows —tant en mode tàctil com estàndard—, GesL@n TPV està enllaçada amb GesL@n ERP i integrada amb a3con, el que permet una gestió àgil i connectada de totes les àrees del teu negoci.



Distribuït per GPS Informatics, situat a l’Avinguda de Vicent Andrés Estellés, 1r D de Carlet (València), esta eina desenvolupada per L@ndín Software inclou tot el que necessites per gestionar el teu punt de venda amb eficàcia: classificació per talles i colors, control il·limitat de caixes i torns, importació de dades mestres des de SP/EXCEL i gestió eficient del magatzem i l’stock.



Més funcionalitats intel·ligents? Sí! Podràs generar codis de barres automàticament, dissenyar etiquetes personalitzades per als teus articles i crear informes i formats totalment adaptats al teu negoci.

I per descomptat, GPS Informatics t’ofereix un servei complet i personalitzat, basat en la qualitat: instal·lació i formació incloses, suport tècnic expert, actualitzacions contínues i accés remot per resoldre qualsevol dubte o incidència al moment.



Modernitza el teu comerç amb GesL@n TPV i descobreix com una bona eina pot fer molt més fàcil el teu dia a dia.