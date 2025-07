Labora convoca ajudes per a la contractació de persones desocupades en tasques de prevenció d’incendis forestals

Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ha publicat la convocatòria d’ajudes del Pla d’Ocupació en l’Àmbit Forestal

Destinades a fomentar la contractació de persones desocupades per part dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a realitzar actuacions de prevenció d’incendis forestals i altres accions vinculades a plans d’emergència

La dotació permetrà que uns 1.120 persones desocupades accedisquen a un lloc de treball durant, com a mínim, sis mesos, amb contractes a jornada completa. La inversió prevista ascendeix a 18,5 milions d’euros, finançats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Objectius de la convocatòria

Les persones contractades realitzaran tasques orientades a reduir el risc d’incendis, reforçant així la capacitat d’intervenció dels equips d’extinció. A més, aquesta iniciativa millorarà la seua ocupabilitat a través de l’adquisició d’experiència laboral real.

Més de 280 municipis beneficiats

Les ajudes van dirigides a més de 280 municipis de la Comunitat que, per la seua vulnerabilitat davant els incendis forestals, són considerats punts prioritaris. La selecció s’ha realitzat segons criteris tècnics establits per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE).

Entre els criteris:

Municipis amb més de 25 hectàrees de superfície forestal catalogades com a d’alt risc d’incendi

catalogades com a Municipis amb menys de 1.000 habitants

Localitats ubicades en comarques amb risc mitjà o alt de despoblament

Com optar a un lloc de treball

Per a ser seleccionades, les persones interessades només han d’estar inscrites com a desocupades en un Espai Labora, amb les dades d’ocupació i formació actualitzades. No és necessari presentar cap sol·licitud ni apuntar-se en cap llistat específic.

Labora publicarà pròximament en la seua web les instruccions detallades del procés de selecció.

Detalls de la contractació

Les contractacions es realitzaran mitjançant programes d’activació per a l’ocupació, amb una duració mínima de sis mesos. Cada brigada haurà d’incloure una persona amb funcions de capatàs, i les actuacions s’hauran d’alinear amb els plans de prevenció o comptar amb les autoritzacions pertinents.

Labora finançarà els costos salarials i de Seguretat Social, amb una subvenció mínima de 66.000 euros per entitat, suficient per a contractar almenys quatre persones. Per la seua banda, l’AVSRE proporcionarà mitjans materials per a un màxim de quatre persones per ajuntament i impartirà la formació bàsica obligatòria.