Ampliació de l’aparcament a l’Hospital de La Ribera

La Conselleria de Sanitat, a través de la Direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures, ha iniciat el procediment administratiu per a ampliar l’aparcament de l’Hospital Universitari de La Ribera

Així com per a desenrotllar altres infraestructures que milloren l’accessibilitat i la qualitat del servici en el centre sanitari.





En este sentit, la Conselleria ha adjudicat recentment a una empresa especialitzada la redacció del projecte expropiatori i l’assistència tècnica per a la gestió de l’expropiació dels terrenys necessaris per a l’execució d’este projecte.



L’actuació es desenrotllarà sobre una superfície de 32.820 m² de sòl no urbanitzable comú, situada al costat de la zona d’Urgències de l’hospital.



La posada en marxa d’esta actuació ha sigut possible gràcies a la col·laboració de diverses administracions, entre elles, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l’Ajuntament d’Alzira.

Una vegada finalitzat el projecte d’expropiació i completades les gestions administratives per a l’adquisició dels terrenys, la Conselleria de Sanitat continuarà amb la redacció i licitació del projecte constructiu definitiu.

Este inclourà el disseny detallat de l’ampliació de l’aparcament i de les infraestructures associades, així com la posterior adjudicació de les obres.



La gerent Rosabel Ribes, ha conclòs que, “amb este projecte es donarà resposta a una demanda històrica de professionals, pacients i veïns de La Ribera”.