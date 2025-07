La Generalitat destina 3,6 milions d’euros al Programa Alba per atendre dones víctimes d’explotació sexual

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha destinat 3,6 milions d’euros al Programa Alba

Una iniciativa que oferix atenció integral i especialitzada a dones víctimes de trata o prostitució, així com als seus fills i filles.

El pressupost —que augmenta un 35,84 % respecte a l’anterior convocatòria— permetrà desenvolupar el servei a les tres províncies de la Comunitat Valenciana mitjançant acords de concertació social amb entitats sense ànim de lucre.

El Programa Alba compta amb equips multidisciplinaris formats per professionals de l’àmbit social, psicològic, jurídic i laboral, així com supervivents de l’explotació que actuen com a mediadores. Inclou també unitats mòbils i atenció d’urgència coordinada amb el telèfon 900 580 888.

La secretària autonòmica d’Igualtat i Diversitat, Asunción Quinzá, ha destacat que este servei “prioritza una resposta urgent, contínua i digna per a dones en situacions d’explotació sexual i vulnerabilitat extrema”.

El termini per presentar sol·licituds serà d’un mes a partir del dia següent a la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).