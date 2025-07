LA UNIÓ alerta de la pitjor campanya de Clemenules a Castelló per l’impacte de la pedra i reclama mesures urgents

LA UNIÓ Llauradora ha informat que les tempestes amb pedra i vent del passat cap de setmana han afectat unes 8.000 hectàrees de cultiu a les províncies de Castelló i València, amb pèrdues que superen els 29 milions d’euros.

Els danys més greus s’han registrat a la comarca de la Plana Baixa, on la producció de Clemenules es preveu la més baixa de la història.

Segons l’organització, els cítrics han patit les conseqüències més greus, amb més de 5.000 hectàrees afectades i pèrdues que superen els 22 milions d’euros. També s’han detectat danys en hortalisses, melons, síndries, alvocats, oliveres i ametlers. A més de la fruita malmesa, s’ha produït una important defoliació dels arbres, la qual cosa impactarà negativament en la producció de l’any vinent.

Mesures reivindicades per LA UNIÓ

Davant d’aquesta situació, LA UNIÓ reclamarà a la Conselleria d’Agricultura i al Ministeri que traslladen al Govern la necessitat de declarar com a “zona greument afectada per una emergència de protecció civil” les localitats de la Plana Baixa més perjudicades.

A més, l’organització agrària exigeix que Agroseguro agilite les peritacions per tal que els agricultors puguen cobrar com més prompte millor les indemnitzacions. També sol·licitarà ajudes per als titulars d’explotacions amb més del 30% de pèrdues, tant si tenen assegurança agrària en vigor com si no, especialment en cultius on les cobertures actuals són insuficients, com les hortalisses, olivera i ametler.

Entre les mesures fiscals i socials proposades per LA UNIÓ, destaquen:

Condonació de l’IBI de les parcel·les cultivades i compensació als ajuntaments.

de les parcel·les cultivades i compensació als ajuntaments. Bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social per als autònoms agraris afectats i ajornament de l’altre 50% durant 12 mesos .

per als autònoms agraris afectats i . Reducció de l’índex de rendiment net en l’IRPF i increment al 20% de les despeses de difícil justificació per a agricultors en règim d’estimació objectiva i directa.

També s’exigirà:

L’ establiment de línies de crèdit preferencials a cinc anys , amb un any de carència i interessos bonificats al 100% .

, amb . Repartiment gratuït i urgent de fungicides i cicatritzants per a evitar l’aparició de fongs als camps.

LA UNIÓ conclou que aquesta situació extraordinària requereix una resposta àgil i contundent per part de les administracions, ja que el futur de moltes explotacions familiars depén d’aquestes ajudes.