Martínez Mus ressalta el paper dels pescadors en la defensa de l’Albufera i la gestió sostenible dels seus recursos

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha destacatel paper “fonamental i exemplar” dels pescadors en la defensa de l’Albufera i la gestió sostenible dels seus recursos, així com la col·laboració de tots els sectors implicats en la recuperació del parc després de les riuades de la tardor passada

Martínez Mus ha fet aquestes declaracions durant la seua participació en el tradicional sorteig dels redolins, un sistema d’origen feudal que reparteix les zones de pesca entre els membres de la Confraria de Pescadors del Palmar i que se celebra cada segon diumenge de juliol. El conseller ha valorat aquesta tradició com una mostra viva dels usos i costums del llac, amb arrels en el segle XIII, i com una “sena d’identitat del poble valencià”.

Durant l’acte, Martínez Mus ha assenyalat que “cada sector present en l’Albufera és un exemple de bones pràctiques i convivència entre els usos tradicionals i la protecció del seu ric ecosistema”.

Així mateix, ha agraït especialment “la preocupació dels pescadors per la conservació del medi ambient”, destacant-los com a “veritables agents de proximitat amb el llac i les seues espècies”, implicats en la gestió del bé comunal, la resolució de conflictes i la distribució justa dels recursos.

Compromís amb l’aigua i el futur del parc

El conseller ha reivindicat també la defensa de l’aigua com a element essencial per a garantir la supervivència del llac. Ha recordat accions clau com el Pacte de l’Aigua per l’Albufera, signat amb les comunitats de regants, i el decret recent del Consell que permet la connexió contínua de la llacuna amb la mar per fer front als efectes del canvi climàtic i les inundacions recents.

Aquestes iniciatives formen part del pla de xoc de la Generalitat per a la recuperació del parc natural, amb una inversió global de 20 milions d’euros. Entre les mesures ja en marxa es troben la retirada d’aigua i residus, la restauració d’infraestructures i ecosistemes, i la redacció de nous projectes per a reforçar-ne la protecció.

A més, s’estan implantant sistemes de seguiment d’alta precisió en col·laboració amb universitats per tal d’obtenir un diagnòstic tècnic trimestral sobre l’estat del llac.

Martínez Mus ha conclòs afirmant que “des de la Generalitat continuarem treballant per la màxima preservació d’aquest espai únic i per mantindre vives les seues activitats tradicionals, com el sorteig dels redolins, símbol d’història, cultura i compromís amb el medi ambient”.