El Consell denuncia el “cupo separatista” i sol·licita ajudes per la borrasca del 12 de juliol

La vicepresidenta primera i portaveu del Consell, Susana Camarero, ha qualificat el “cupo separatista” proposat per a Catalunya com “un greuge per a les polítiques educatives, socials i sanitàries valencianes”.

Camarero ha afirmat que la Comunitat Valenciana es veu obligada a endeutar-se, mentre es trenca el principi de solidaritat interterritorial.

El Consell, ha dit, “donarà la batalla política, social i jurídica necessària” per a defensar els interessos de la ciutadania valenciana.

Zona catastròfica pels danys agrícoles

El Consell ha aprovat sol·licitar al Govern d’Espanya la declaració de zona greument afectada per a 34 municipis de les comarques de la Plana Baixa, el Camp de Morvedre i l’Alt Palància, com a conseqüència del temporal del 12 de juliol. El conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, ha explicat que els principals danys s’han registrat al sector citrícola. Aquesta declaració permetrà accedir a ajudes directes, ajornaments fiscals i actuacions d’emergència en infraestructures rurals com els camins.

Ampliació de la xarxa Xaloc

S’ha aprovat un conveni per a reforçar la xarxa d’oficines de vivenda, rehabilitació i regeneració urbana Xaloc, que incorpora nous serveis d’informació ciutadana sobre ocupació i inquiocupació.

Acció popular per violència masclista a Algemesí

El Consell ha autoritzat l’Advocacia General de la Generalitat a exercir acció popular en el cas de l’assassinat d’una mare i el seu fill a Algemesí, presumptament per violència masclista, ocorregut el passat 25 de juny.

Millores en sanitat

S’ha donat llum verda a un contracte valorat en 353 milions d’euros per a la prestació del servei de teràpies respiratòries domiciliàries, que inclourà sistemes de telemonitoratge i atenció a distància. L’objectiu és millorar la qualitat de vida dels pacients i reduir l’ús innecessari de recursos hospitalaris.

Nous estudis universitaris i nomenament

El Consell ha autoritzat la implantació de 17 graus, 23 màsters i 8 programes de doctorat al sistema universitari valencià. També ha aprovat el nomenament de Julio Delgado com a nou director general d’Indústria, en substitució de Manuel Rosalén.