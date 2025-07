El Consell prorroga el conveni amb Agroseguro per al foment dels assegurances agraris a la Comunitat Valenciana

El Ple del Consell ha aprovat la pròrroga del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca i l’Agrupació Espanyola d’Entitats Asseguradores d’Assegurances Agràries Combinades, S.A. (Agroseguro)

Amb l’objectiu de fomentar la contractació d’assegurances agràries a la Comunitat Valenciana fins al mes de setembre de 2027.

Aquest conveni estableix els termes de col·laboració entre la Conselleria i Agroseguro per a la gestió i el pagament de les ajudes a les primes de les assegurances agràries combinades, amb l’objectiu d’incentivar la seua contractació com a eina per a compensar les rendes dels agricultors i ramaders davant fenòmens climatològics adversos i altres riscos.

Les ajudes, que busquen reduir el cost de les pòlisses i fomentar la seua contractació per a protegir les explotacions agrícoles i ramaderes, s’apliquen com un descompte directe en el preu de la pòlissa en el moment de la contractació. L’import de la subvenció que abona la Conselleria s’efectua mitjançant la convocatòria anual d’ajudes de la Generalitat per a la subscripció d’assegurances agràries.

El Sistema d’Assegurances Agràries d’Espanya constitueix una eina eficaç i fiable per a la gestió de riscos no controlables en l’agricultura i la ramaderia, derivats de fenòmens meteorològics i altres perills naturals, així com d’accidents o malalties en el bestiar.