Èxit rotund en el tercer descens de la 5a edició del Descens del Riu Xúquer (Algemesí – Sueca)

Consorci de la Ribera, integrat per les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, ha celebrat este matí amb gran èxit el tercer dels quatre descensos programats dins de la 5a edició del Descens del Riu Xúquer

Una iniciativa que continua consolidant-se com una activitat lúdica, esportiva i de promoció del patrimoni natural fluvial de la comarca.

Este tercer descens ha recorregut prop de 10 kilòmetres del riu Xúquer, des de les instal·lacions del Club Scooter d’Algemesí fins a l’assut de Sueca, en un ambient festiu i participatiu. La jornada ha comptat amb una excel·lent organització i totes les garanties de seguretat, gràcies a la col·laboració logística de l’organització, que ha inclòs serveis d’autobús, control de dorsals, dipòsit d’objectes personals i assistència durant tot el trajecte.

L’activitat ha començat a les 9.00 hores, amb l’eixida dels autobusos des del punt d’encontre habilitat a Sueca. Aquelles persones que han preferit acudir pel seu compte, han pogut fer-ho a Algemesí a partir de les 9.30 h. El descens ha començat entre les 10.30 h i les 10.45 h, i ha tingut una duració aproximada de dues hores.

Els participants han rebut recomanacions de seguretat i bones pràctiques ambientals, especialment pel que fa a les zones amb canyar, i se’ls ha aconsellat l’ús de roba adequada, calçat aquàtic, protecció solar i hidratació constant.

L’activitat ha sigut possible gràcies al suport dels ajuntaments d’Alzira, Algemesí, Sumacàrcer, Antella, Sueca, Fortaleny i Cullera, així com a l’esforç col·lectiu de l’organització per oferir una experiència segura, educativa i respectuosa amb el medi ambient.

El Consorci de la Ribera valora molt positivament esta tercera jornada i destaca la trajectòria creixent del projecte, que s’ha convertit ja en un referent dins del calendari d’activitats lúdiques i esportives de la Comunitat Valenciana.

Pròxim i últim descens: 13 de setembre (Fortaleny – Cullera)

El Consorci anima tota la ciutadania a participar en el quart i últim descens de l’edició 2025, que tindrà lloc el 13 de setembre, amb un itinerari que unirà Fortaleny i Cullera, en un entorn privilegiat del tram final del Xúquer.

🔗 Inscripcions i més informació:

👉 https://piraguismecullera.com/descens-xuquer/