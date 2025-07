Finalitzen les formacions del programa EmpleaXúquer, que impulsarà la contractació de més de vint persones per a projectes vinculats al riu Xúquer

El projecte EmpleaXúquer, coordinat pel Consorci de la Ribera i la Fundació Limne, ha completat la seua fase de formació, en la qual han participat 45 persones seleccionades d’entre més de 200 aspirants.

Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar la formació i l’ocupabilitat de persones desocupades a la comarca de la Ribera (València), especialment en sectors vinculats a la restauració ecològica i la promoció de la natura.

Formació i contractació en ocupacions verdes

Les accions formatives han abordat tant els fonaments teòrics dels ecosistemes aquàtics com habilitats pràctiques i competències personals, amb especial atenció a la igualtat d’oportunitats. El programa ha preparat l’alumnat per a dues ocupacions clau:

16 peons de restauració ecològica , que seran contractats durant 12 mesos per a treballar en la conservació de trams del riu Xúquer integrats en la Xarxa Natura 2000 .

, que seran contractats durant 12 mesos per a treballar en la conservació de trams del riu Xúquer integrats en la . 5 agents de promoció de la natura, que treballaran durant 14 mesos en tasques de divulgació i sensibilització entorn del patrimoni fluvial.

Conservar el riu i generar ocupació

Aquesta iniciativa dona continuïtat al projecte “Canya a la canya” i contribueix activament a la millora de l’estat ecològic del riu Xúquer, la reducció del risc d’inundacions i la promoció de serveis ecosistèmics essencials. També pretén oferir noves oportunitats professionals en un context de pèrdua d’ocupació agrària i envelliment poblacional a la comarca.

La directora de la Fundació Limne, Sales Tomàs, ha destacat que les formacions han estat orientades a proporcionar eines pràctiques basades en solucions naturals i tècniques de bioenginyeria per a fer front als reptes mediambientals dels nostres rius i aiguamolls.

Suport institucional i finançament europeu

L’acte de lliurament de diplomes ha comptat amb la participació dels presidents de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler Orta, i la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Rafael Gisbert Aragón, que han reconegut l’esforç i la implicació dels participants.

EmpleaXúquer s’inclou en el programa Empleaverde Plus, impulsat per la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i està cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+), dins del marc de suport a la transició ecològica i la creació d’ocupació verda i sostenible.