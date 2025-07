L’Ajuntament d’Alzira aprova la devolució de l’IBI rústic a les persones afectades pels danys causats per la DANA

L’Ajuntament d’Alzira ha iniciat les gestions oportunes per tal de procedir, d’ofici, a la devolució dels rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de naturalesa rústica corresponents a l’exercici 2024.

Amb aquesta mesura, es pretén evitar tràmits innecessaris per a les persones afectades i facilitar el procés de devolució, que es realitzarà automàticament, sense necessitat de sol·licitud per part dels interessats.

Aquesta acció s’emmarca dins de les mesures previstes a l’article 12 del Reial decret llei 6/2024, de 5 de novembre, de resposta als danys ocasionats per la DANA en diversos municipis, entre els quals es troba Alzira. L’objectiu és pal·liar les conseqüències econòmiques derivades dels efectes de la riuada del 29 d’octubre, que va afectar la totalitat del terme municipal.

“Des de l’Ajuntament estem fent un esforç perquè estos beneficis fiscals arriben de la manera més àgil i ràpida possible. Per això, es faran les devolucions d’ofici, sense cues ni gestions per part de les persones afectades. Volem simplificar al màxim els tràmits per als nostres veïns i veïnes”, ha assenyalat el regidor d’Hisenda, Andrés Gomis.

La devolució d’ofici implica que els contribuents rebran automàticament els imports corresponents. En els casos on el rebut de l’IBI està domiciliat, la devolució es farà en el mateix compte bancari on es va efectuar el càrrec, una situació que afecta la majoria de contribuents.

Per a aquells contribuents que no tenen el rebut domiciliat, l’Ajuntament ja ha iniciat l’enviament de requeriments per a completar el full de manteniment de tercers, amb la finalitat de recollir les dades bancàries necessàries per efectuar la devolució.

La previsió municipal és iniciar els pagaments en l’últim trimestre de 2025.