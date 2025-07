L’Ajuntament de Beniparrell homenatja un any més a les persones jubilades i pensionistes

El Saló Milenio de Casa Quiquet a Beniparrell acull un any més al jubilats i pensionistes en honor a la Verge del Carme a la recta final de les seues Festes Majors.



Ha reunit vora 200 persones per al dinar que any rere any es celebra.

Este any ha sigut més especial que la resta ja que l’alcalde ha donat inici amb un discurs sobre la riuada del passat 29 d’Octubre. Homenatge a les 228 víctimes de la DANA i les seues famílies, així com als veïns i veïnes que ja no estan.

L’Associació de Jubilats i Pensionistes organitza diferents activitats al llarg de l’any als seus membres i tota aquella persona que vulgui participar, amb l’objectiu de fomentar la vida activa i la socialització.

Entre els assistents, tant veterans com noves incorporacions.

La jornada ha continuat amb una ofrena de flors a la Verge del Carme i ha finalitzat amb música a la Plaça del Mercat.