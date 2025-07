Mazón destaca l’esforç inversor de 163 milions d’euros per garantir l’educació gratuïta de 0 a 3 anys

Carlos Mazón, ha subratllat l’aposta del Consell per una educació infantil universal i gratuïta de 0 a 3 anys, amb una inversió de 163 milions d’euros per al curs 2025-2026.

Es tracta del segon any consecutiu en què es desplega aquesta mesura, que ja ha beneficiat més de 42.700 xiquets i xiquetes en el curs 2024-2025.

Les ajudes previstes per al curs 2025-2026 són de:

460 € per als alumnes de 0-1 anys

per als alumnes de 0-1 anys 350 € per als de 1-2 anys

per als de 1-2 anys 300 € per als de 2-3 anys

El president ha defensat aquesta política com una eina per fomentar la conciliació familiar, la corresponsabilitat, la natalitat i la igualtat d’oportunitats, i ha tornat a exigir al Govern d’Espanya un finançament adequat per a aquestes mesures. Mazón ha qualificat de “irrisòria” la proposta de 175 milions d’euros per a totes les comunitats autònomes.

Menys burocràcia i més facilitat per a les famílies

La nova convocatòria incorpora diverses millores per reduir la burocràcia i agilitzar la gestió, tant per a les famílies com per als centres i escoles infantils:

Es suprimixen els motius justificatius per canviar de centre.

Es permet presentar sol·licituds fora de termini en casos com desnonament, exclusió social, trasllat de domicili o emergències .

. Les escoles infantils municipals podran rebre ajuda en funció de les seues unitats autoritzades i el cost de funcionament.

Els centres podran presentar sol·licituds en nom de les famílies quan aquestes no disposen de mitjans electrònics.

A més, s’estableixen imports màxims mensuals de finançament per tipus d’aula, com ara:

6.000 € per aules de 2-3 anys

4.550 € per aules de 1-2 anys

3.680 € per aules de 0-1 anys

Altres imports específics per a aules mixtes i escoles amb baixa matrícula

Tramitació i terminis

El termini de sol·licitud s’obrirà del 16 al 30 de juliol, tots dos inclosos. Les famílies podran presentar una única sol·licitud per alumne/a, i en cas de duplicitats es considerarà vàlida l’última registrada.

Per a més informació i accés al tràmit electrònic, les famílies poden consultar el portal oficial de la Conselleria:

👉 ceice.gva.es – Ajudes Educació Infantil Primer Cicle