Agricultura amplia en 860.000 euros les ajudes a les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana

La dotació total per a 2025 ascendeix a 1.700.000 euros

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha ampliat en 860.000 euros el crèdit destinat a les ajudes per als consells reguladors i òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha ampliat en 860.000 euros el crèdit destinat a les ajudes per als consells reguladors i òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària, així com per a les entitats associatives gestores de l’autorització d’ús de la marca CV per a l’exercici 2025.

La resolució inicial, publicada el mes de gener al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, ja contemplava la possibilitat d’ampliació fins al 100 % del pressupost previst per a enguany. Ara, amb la publicació de la Llei de Pressupostos de 2025, la quantitat total disponible queda fixada en 1.700.000 euros.

Impuls al valor afegit del producte local

La directora general de Producció Agrícola i Ramadera, M.ª Àngels Ramón-Llin, ha destacat que “les figures de qualitat són una eina clau per augmentar el valor de les produccions agroalimentàries, millorant-ne la comercialització i generant impacte econòmic i social en els territoris productors”.

A més, ha assenyalat que estes produccions contribueixen a millorar els ingressos dels agricultors, fixar població rural i reforçar la identitat del producte valencià. “La Conselleria continuarà donant suport a la producció i promoció dels productes de qualitat diferenciada, que demostren que s’estan fent bé les coses, amb esforç i cuidant cada procés d’elaboració”, ha afegit.

Compromís amb el sector i la sostenibilitat rural

Amb esta ampliació, el Consell reafirma el seu compromís amb el sector agroalimentari de proximitat i amb la promoció d’un model de producció basat en la qualitat, el territori i la sostenibilitat.