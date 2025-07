Així avança la recuperació dels camins rurals de Torrent afectats per la DANA

Torrent continua avançant en la recuperació dels seus camins rurals, greument afectats per la DANA del 29 d’octubre de 2024, quan el barranc de l’Horteta es va desbordar arrasant nombroses vies del terme municipal.

Des de llavors, l’Ajuntament de Torrent, el Consell Agrari Municipal, la Conselleria d’Agricultura i TRAGSA treballen de manera coordinada per restablir la normalitat a l’entorn agrícola del municipi.

Principals actuacions

Camí dels Arquets: Un dels punts més afectats. Ja s’ha: Reconstruït la rotonda Ampliat la calçada Reconstruït el ribàs junt a uns vivers Instal·lat un nou tancat (en fase) Iniciat l’asfaltat i recuperació de la zona de contenidors Les obres continuaran fins al pas dels Arquets de Baix

Un dels punts més afectats. Ja s’ha: Camí de Xarcos Secs: Afectat en diversos trams, desapareguts per la força de l’aigua . La Conselleria ha: Reconstruït l’escullera amb grans pedres Ampliat i asfaltat la calçada fins a la Carrasquera

Afectat en diversos trams, . La Conselleria ha: Altres camins asfaltats recentment: Camí de la Pardala Camí Rosafina Accés a la Carrasquera pel Camí Caseta del Llustre Pas dels Arquets de Baix (provisionalment) Pas inundable del Camí del Mas del Jutge Camí Vereda , al pas del barranc de la Bota



Declaracions institucionals

El regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, José Francisco Gozalvo, ha afirmat:

“Estem veient per fi com els nostres camins comencen a veure la llum després d’aquella vesprada tan complicada del 29 d’octubre. Des de l’Ajuntament i el Consell Agrari no hem deixat de treballar ni un sol dia per a garantir l’accés segur a totes les partides rurals. El ritme de les actuacions és molt positiu i no pararem fins que tots els camins estiguen completament recuperats.”

Actuacions previstes o en marxa

La Conselleria i TRAGSA actuaran també sobre els següents camins:

Camí de Rafelot

Canyada del Corral

Canyada de Godelleta

Trams del Camí de Murtera i del Camí Corral de Volant i Modronyal

i del Camí Sant Francesc

Entorns del Càmping La Piràmide

Camí de Panxeta

Camí Molló

Corral de Cocota

I altres punts dispersos per tot el terme

Obres finalitzades destacades