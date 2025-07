ASAJA protesta a Brussel·les contra els plans per “enterrar la PAC i carregar-se la sobirania alimentària”

L’organització agrària ASAJA ha participat hui en una gran mobilització davant del Parlament Europeu al costat de milers d’agricultors i representants del sector de tota Europa

En resposta a la proposta de la Comissió Europea per reformar el Marc Financer Plurianual (MFP) i dissoldre la Política Agrària Comuna (PAC) tal com la coneixem.

La mobilització ha estat convocada per COPA-COGECA, la principal organització agrària europea, i la FWA (Federació Valona d’Agricultors).

Crítiques a la proposta de Von der Leyen

La Comissió Europea proposa substituir la PAC per un fons multisectorial únic, negociat bilateralment entre Brussel·les i cada estat membre, sense un pressupost propi ni participació directa del Parlament Europeu.

El president d’ASAJA i vicepresident del COPA, Pedro Barato, ha denunciat que aquesta proposta:

“pretén enterrar la PAC, una decisió política sense precedents que trenca el vincle entre el camp i la ciutadania i posa en perill la sobirania alimentària d’Europa. Els agricultors i ramaders no som el problema, som la solució.”

Alarmes sobre el futur del sector primari europeu

També el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha alertat que:

“La UE entra en una deriva perillosa. Com sempre, sacrifica el sector primari, però després cauran altres. La PAC és el nostre escut: sense pressupost, sense política comuna i sense escoltar els qui vivim del camp, no hi ha futur per al medi rural europeu.”

ASAJA denuncia dues línies clau

Retallada pressupostària inacceptable

En un context de tensions geopolítiques i inseguretat alimentària, ASAJA considera inacceptable el recurs pressupostari: “La PAC no és una ajuda als agricultors, és una garantia per al consumidor: aliments segurs, sostenibles i assequibles.” Trencament de la cohesió europea

Integrar la PAC en un fons comú trenca la unitat del model europeu, elimina el paper de co-legislador del Parlament i deixa els agricultors sense veu i els ciutadans sense control democràtic.

Conclusió

ASAJA exigeix a la Comissió Europea que retire la proposta i mantinga una PAC forta, comuna i amb pressupost propi, com a instrument fonamental per garantir la sobirania alimentària, el desenvolupament rural i la cohesió europea.