Barrachina afirma que este Consell aposta pels joves agricultors davant un Govern central que els nega l’aigua

El Conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha subratllat el compromís ferm del Consell amb el futur de l’agricultura alacantina, destacant les ajudes directes de 29 milions d’euros destinades a joves i nous agricultors.

Segons Barrachina, aquestes ajudes “són una aposta per la modernització, sostenibilitat i relleu generacional en el camp, amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat a llarg termini”.

Durant la roda de premsa, realitzada juntament amb el president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, Barrachina ha explicat que aquestes ajudes estan pensades per assegurar que els joves puguen treballar al camp, ja que “l’agricultura i la ramaderia són el nostre aliment, la millor aposta ambiental i un dels motors econòmics de la comarca, i aquest Consell està compromès amb la seua renovació”.

Les ajudes contemplen:

Incentius de fins a 80.000 euros per a joves de 18 a 40 anys que s’inicien en el sector agrari.

per a joves de que s’inicien en el sector agrari. Fins a 70.000 euros per a persones de 41 a 56 anys que s’incorporen com a nous agricultors o ramaders.

per a persones de que s’incorporen com a nous agricultors o ramaders. Un incentiu addicional de 10.000 euros per als joves que comencen la seva activitat en qualsevol dels 46 municipis alacantins de la zona Leader, zona de muntanya o zones de limitacions naturals.

Les ajudes es pagaran en dos trams: el 70 % inicial, un cop acreditada la instal·lació en l’explotació, i el 30 % restant després d’executar el pla presentat pel beneficiari.

Rebuig al tall del trasvassament Tajo-Segura

Barrachina ha criticat durament el Govern central pel retall del trasvassament Tajo-Segura, que “condena” l’agricultura alacantina i posa en risc la producció agrícola reduint els recursos hídrics disponibles. Ha afirmat que “el retall és un cop directe a l’agricultura alacantina, deixant els agricultors sense l’aigua que necessiten per a produir aliments i generar ocupació”.

El conseller ha defensat que cal un Pacte Nacional de l’Aigua que assegure un repartiment just i equilibrat dels recursos hídrics: “L’aigua és una qüestió d’Estat, de totes i tots, i cal una política que permete mantenir l’activitat agrícola i el treball que d’ella depén”.

Valoració del president de la Diputació

El president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, ha qualificat aquestes subvencions com a “històriques” i ha destacat que són una inversió que marca un punt d’inflexió per al sector agrícola i ramader a la Comunitat Valenciana. També ha felicitat el Consell per “fer el que cal fer” per a aquest sector, amb un gran esforç i atenent les demandes del sector.