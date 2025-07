Èxit d’inscripcions a les visites guiades nocturnes per commemorar la mort de Jaume I

Amb motiu de la commemoració de la mort de Jaume I, el 27 de juliol, Alzira ofereix tres visites guiades gratuïtes i en format nocturn que seguiran els passos de Jaume I i de Sant Bernat per la ciutat d’Alzira

Així, a més de la ja coneguda ruta Caminant amb Jaume I, el públic podrà gaudir de les explicacions i detalls de la vida de Sant Bernat. Tres rutes que han esgotat les seues places en poc de temps.







A càrrec del guia oficial Juanjo Sanz Maseres, les rutes eixiran des de la Plaça de la Constitució, els dies 18 i 22, i des de la Plaça 30 de desembre el 27 de juliol, dia de l’aniversari de la mort del rei en Jaume ara fa 749 anys.





La ruta del 27 de juliol recorrerà també la Casa Reial i posarà en valor el convent de Santa Llúcia, un dels primers hospitals fundats a la Comunitat Valenciana, així com l’actual ajuntament, on es parlarà del major tresor bibliogràfic conservat a l’Arxiu Municipal d’Alzira: l’Aureum Opus. A més, estes visites guiades posaran el focus en la part humana de Jaume I i Sant Bernat.



A més, els visitants tenen la possibilitat de fer la ruta Caminant amb Jaume I de manera autònoma. Es tracta d’una ruta circular per la Vila que comença en els Casalicis i acaba en el Mercat, presentada a la ciutadania amb èxit en el mes de maig en el marc del Dia dels Museus.



Amb tot, estos itineraris a poqueta nit entre història i llegenda són una oportunitat de viure la ciutat d’una manera diferent i suggeridora.