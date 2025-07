Mazón destaca la inversió de més d’1,2 milions d’euros en el programa Estades Vacacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat que el Consell ha invertit més d’1,2 milions d’euros en el programa d’Estades Vacacionals

Dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental crònica, a través de l’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS).

Mazón ha indicat que “233 usuaris de l’IVASS estan gaudint de l’estiu en condicions d’igualtat amb la resta de la societat gràcies a esta iniciativa d’oci i temps lliure”, i ha valorat “el treball dels 194 professionals que atenen les seues necessitats bàsiques i organitzen activitats recreatives, culturals, esportives i d’esplai”.

Foment d’autonomia i inclusió

El president ha posat en relleu que este tipus de programes fomenten l’autonomia de les persones participants i promouen la seua inclusió social, a més de proporcionar experiències enriquidores que reforcen les seues habilitats socials i afavorixen el seu creixement personal.

Instal·lacions accessibles en zones turístiques

Per a l’estiu de 2025, s’han seleccionat establiments accessibles com els hotels Cabana i Venus (Benidorm), Daniya (Dénia), Oliva Nova Golf (Oliva), Olimar (Cambrils) i l’alberg Las Ermitas (Vallada). Totes les estades estan supervisades per coordinadors i compten amb un servei mèdic-sanitari telefònic les 24 hores.

Beneficiaris del programa

Les estades vacacionals estan dirigides a persones amb discapacitat procedents de:

5 vivendes tutelades del IVASS a València

9 residències de la Comunitat Valenciana , entre les quals destaquen: Bennàger (Aldaia), Carmen Picó (Alzira), Caixa Ontinyent (Xàtiva i Ontinyent), L’Almara (Burjassot), La Humanitat (Cheste), PRAGA (Rocafort), Manises i Jubalcoy (Elx)

, entre les quals destaquen: Bennàger (Aldaia), Carmen Picó (Alzira), Caixa Ontinyent (Xàtiva i Ontinyent), L’Almara (Burjassot), La Humanitat (Cheste), PRAGA (Rocafort), Manises i Jubalcoy (Elx) 2 centres específics per a malaltia mental crònica: CEEM Mossèn Cirilo (Alcoi) i CEEM Albocàsser (Castelló)

Els participants realitzen activitats i tallers adaptats, així com visites culturals i excursions en els diferents destins.

1,36 milions d’euros per a ajudes a estades vacacionals

A més d’este programa, el Consell ha destinat 1,36 milions d’euros en ajudes per a subvencionar vacances adaptades per a 5.145 persones amb discapacitat en 2025.

Les ajudes es dirigixen a prop d’un centenar d’associacions i inclouen:

Allotjament i manutenció

Transport

Activitats d’oci inclusiu

Contractació de monitors i personal de suport especialitzat

Finalment, Mazón ha remarcat que “s’ha incrementat un 25 % el pressupost per a estades vacacionals” i que la Generalitat ha anticipat el 100 % de l’import a les entitats per facilitar l’organització i evitar que cap participant quede exclòs per motius econòmics.