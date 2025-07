Cullera mostra el vestuari original de Rocío Jurado

Cullera exhibix una exposició única del vestuari de Rocío Jurado, una mostra que permetrà al públic acostar-se a una de les artistes més reconegudes internacionalment. És la primera vegada que estes peces ixen del Centre d’Interpretació “Rocío Jurado, la veu del mil·lenni”, situat a Chipiona (Cadis), per a exhibir-se en un altre municipi.

La mostra, que s’exposa a la Torre Blanca del Castell de Cullera, reunix alguns dels vestits més emblemàtics de la cantant.



L’entrada és lliure i l’acte de presentació i obertura, ha comptat amb la presència de l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, i el comissari de l’exposició i dissenyador de moda, José Perea.

Per part seua, José Perea, gran coneixedor de la figura de Rocío Jurado, ha indicat que la mostra compta amb 6 peçes, cada vestit transmet el caràcter i la força amb la qual xafava l’escenari.

La indumentària de la cantant no serà l’únic homenatge a la cantant andalusa, la ciutat també posarà en escena «Rocío Jurado, el musical». Un espectacle que se celebrara en dos passes a la Casa de la Cultura i en les quals la primera sessió, a les 19h, ha esgotat les entrades.

Finalment, i tal com ha indicat Major durant la presentació, «esta programació a la localitat una oferta completa i variada, de qualitat i única, capaç de brindar oportunitats culturals i d’oci a tots els públics».



A més, l’exposició també presenta un vestit propietat de la cantant cullerense Amparo Cutanda, gran amant de Rocío Jurado.



Es la primera vegada que estes peces ixen del museu dedicat a la cantant en la seua localitat natal

L’exposició és visitable a la Torre Blanca del Castell de Cullera fins a este diumenge d’11 a 14h i de 17 a 20h